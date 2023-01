Attivato uno sportello trova-lavoro. Adecco sbarca in Comune

L’amministrazione comunale di Agna in partnership con Adecco, la società di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, ha attivato un progetto di Sportello informa-lavoro gratuito tramite professionisti specializzati in politiche attive, orientamento e formazione. Un nuovo servizio dedicato a chi cerca e offre lavoro, un’opportunità per i Cittadini e le imprese del territorio, un’occasione preziosa per mettere in contatto domanda e offerta. A partire dal 26 gennaio 2023, ogni 15 giorni, un Responsabile di Selezione di Adecco sarà operativo presso il Comune di Agna per le seguenti attività: analisi, stesura del curriculum e colloquio conoscitivo; valutazione delle opportunità sul territorio; preparazione al colloquio in azienda.

Piva

«Con questo importante progetto sperimentale proposto dalla filiale Adecco di Monselice - spiega il Sindaco Gianluca Piva – avviamo un’attività di supporto rivolta a quanti siano oggi alla ricerca di un impiego e un ausilio anche a quelle aziende che oggi faticano a trovare risposte concrete alle loro esigenze. Un facilitatore tra domanda ed offerta, una risposta concreta ai bisogni delle imprese e dei cittadini disoccupati verso i quali si concentra da sempre la nostra azione amministrativa. Lo sportello è completamente gratuito – continua il Sindaco Piva - e si propone di trovare soluzioni alle molteplici necessità dei cittadini, che qui troveranno il luogo ideale per ottenere informazioni e orientarsi nel vasto mondo del lavoro e della formazione professionale, ma allo stesso tempo riceveranno anche aiuti immediati e concreti, come il supporto nella stesura di un semplice curriculum o la possibilità di diventare protagonisti di un tirocinio o di un inserimento lavorativo finanziato dal comune o da altri enti del territorio».