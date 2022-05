Il Comune di Bagnoli solidale a quello di Agna: «Servono i medici di base»

La carenza se non addirittura l'assenza di medici di base in tanti comuni preoccupa sempre di più le amministrazioni locali. Così, dopo l'annuncio di iniziative varie per risolvere questo grosso problema, il sindaco di Agna, Gianluca Piva, ha scritto una missiva al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Questo a seguito di una serie di inziative fatte insieme ad altre municipalità.

Vicinanza

Tra queste, la Giunta Comunale di Bagnoli di Sopra che ha voluto manifestare solidarietà e vicinanza all’Amministrazione di Agna e ha approvato una Deibera di Giunta Comunale a sostegno del Comune vicino. «Deve essere garantito a tutti i Comuni i livelli sanitari essenziali come quello della presenza di almeno un medico di medicina generale per paese», spiegano dall'amministrazione.

Gestione sanitaria

«È comprensibile una economia della gestione sanitaria, ma ci sono limiti non superabili - fa notare il Sindaco, Roberto Milan - come quello che Agna sta subendo: la programmazione sanitaria deve evitare vuoti come l’assenza di un medico ad Agna. E la distribuzione nel territorio deve essere garantita. Mi auguro che a breve venga trovata una soluzione strutturale e definitiva».