Il Comune sostiene le famiglie: 300 euro una tantum per pagare le bollette

Trecento euro come aiuto per pagare le bollette di acqua, luce e gas alle famiglie che non ce la fanno. La misura di sostegno una tantum, destinata ai nuclei familiari con Isee inferiore ai 14 mila euro, è stata deliberata dall’amministrazione di Montegrotto Terme ed è destinata al pagamento delle utenze domestiche. Per ricevere il contributo sarà possibile presentare la domanda dal 7 novembre al 7 dicembre.

Roetta

«In questo periodo di crisi che stiamo attraversando e che, sicuramente, si intensificherà nei prossimi mesi - afferma la vicesindaca, con delega al Sociale, Elisabetta Roetta - i nostri concittadini non devono sentirsi soli: con questi aiuti, l’amministrazione comunale vuole essere vicina in modo concreto a tutte quelle persone che in questo momento fanno molta fatica ad arrivare a fine mese. Ricordo inoltre che è ancora aperto il bando per la concessione di contributi al pagamento dei canoni di locazione della regione Veneto».

Il sindaco

«Ancora un volta - aggiunge il sindaco Riccardo Mortandello - la nostra amministrazione si pone come priorità i più deboli: nella difficoltà delle politiche di bilancio che anche il Comune attraversa per il rincaro delle utenze abbiamo scelto di dedicare risorse alle famiglie in difficoltà, perché essere una comunità è proprio questo, la capacità di fare rete nel momento del bisogno. Il bonus utenze va ad aggiungersi ad altre iniziative già in atto e molto apprezzate come il banco alimentare presso il centro Gino Strada e il punto di distribuzione di vestiti e scarpe presso il Centro Civico Alda Merini». Al bonus utenze l’amministrazione sampietrina ha destinato la somma complessiva i 21.600 euro. Nel caso non fosse sufficiente a coprire le domande pervenute verrà data priorità agli anziani, ai nuclei familiari monogenitoriali e a quelli con presenza di minori.