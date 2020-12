Rinnovato il protocollo d’intesa tra il comune di Cittadella e il Lions club

Nel corso degli anni, il Lions Club di Cittadella ha collaborato con l’Amministrazione Comunale in progetti e programmi di interesse culturale di ampia portata. Fra gli scopi del club, infatti, vi è quello di prendere attivo interesse al benessere culturale, civico, sociale e morale della Comunità. Da qui la stipula nel 2017 di un’intesa biennale con il Comune, con l’intento di rafforzare ancora di più il rapporto di collaborazione instaurato e finalizzato alla promozione e alla realizzazione di progetti ed allo svolgimento di attività di valenza sociale. Grazie a questo protocollo, le personalità del Club hanno messo le loro energie ed esperienze al servizio dei bisogni del territorio, accettando di mettere gratuitamente a disposizione le proprie professionalità a favore delle persone più bisognose e disagiate, o comunque meritevoli di attenzione.

Un bilancio positivo

Dopo un bilancio più che positivo e soddisfacente, si è deciso di rinnovare questo rapporto di collaborazione sottoscrivendo un nuovo protocollo con il Lions, estendendo altresì il periodo di validità a 3 anni, così da favorire la continuità della cooperazione.

«Miglioramento del benessere di Cittadella»

«Un ringraziamento al Lions per l’interesse e il contributo attivo da sempre dimostrati per il bene civico, morale, culturale e sociale della nostra comunità. Il rinnovo del protocollo si inserisce nell’ottica di prosecuzione di questo proficuo rapporto di collaborazione e rappresenta un valore aggiunto per il miglioramento del benessere di Cittadella. Un’intesa che ha già dato e continuerà a dare sicuramente i suoi frutti». Il Sindaco di Cittadella, Luca Pierobon.