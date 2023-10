Rischio attacchi cardiaci, il Comune installa colonnine con defibrillatori in piazza

Sono stati da poco installati in Piazza del Donatore e nel parco di Casa Calore a Sant’Agostino 2 totem ospitanti defibrillatori semiautomatici ad utilizzo adulto e pediatrico. In tutti i totem contenenti i defibrillatori pubblici è stato riportato un veloce e intuitivo vademecum fatto di immagini e spiegazioni che, anche in caso di emergenza, aiutano il personale formato a procedere nella giusta sequenza: chiamare il 118 per avere assistenza professionale in ogni fase della rianimazione, eseguire il massaggio cardiaco, usare il defibrillatore semi automatico ricordando di non smontare lo strumento.

L'amministrazione

«Abbiamo voluto installare questi defibrillatori nelle piazze, che si sommano ai 30 già presenti nelle strutture pubbliche – spiega il consigliere Massimiliano Bertazzolo – perché è stato dimostrato che la rianimazione cardiopolmonare con l'utilizzo del defibrillatore, nell'attesa dei soccorsi, aumenta considerevolmente le probabilità di sopravvivenza».

I numeri

Ogni anno soltanto in Italia sono 60 mila le persone che muoio di un arresto cardiaco improvviso e diventa indispensabile in queste situazioni ristabilire la funzionalità del cuore nel più breve tempo possibile, per evitare la morte dell’individuo o per contenere i danni all’intero organismo. Grazie al defibrillatore viene erogata una scarica elettrica che pone termine all’aritmia o all’arresto cardiaco e con la rianimazione cardiopolmonare il sangue viene pompato al resto del corpo. I defibrillatori semiautomatici esterni, detti anche DAE, si differenziano da quelli manuali per la loro capacità di rilevare automaticamente se è necessario o meno erogare una scarica elettrica al cuore del paziente.

Le regole

L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito, oltre che al personale medico, anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. Lo sviluppo di questo progetto prevede una mappatura di tutte le installazioni collegate tramite app ai volontari formati in modo che, in caso di emergenza, possano correre in soccorso in base alla loro posizione. I defibrillatori installati nelle piazze sono dotati di una tecnologia che permette il monitoraggio da remoto dalla centrale operativa, che è sempre in grado di valutare il funzionamento dello strumento e lo stato di vita delle piastre.