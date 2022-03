Dal Comune arrivano 4,7 milioni per 3000 nuovi punti luce a led nei quartieri

Entro l'estate arriveranno circa 3 mila punti luce a led in Guizza, a Sant'Osvaldo, Santa Rita, Tre Garofani, Camin e a San Lazzaro. E' arrivato ieri 1 marzo il via libera al progetto esecutivo da parte della giunta comunale, che punta anche a rendere più sicure le periferie diminuendo le zone buie (e franche). Verso la fine del mese è previsto l'inizio dei lavori che riguarderanno soprattutto l'area a sud della città. I 6 quartieri coinvolti avranno quindi una nuova illuminazione pubblica, completamente intelligente e sostenibile. Il progetto è di Hera Luce, ma l’intervento da 4,7 milioni di euro sarà pagato interamente dal Comune. La sostituzione porterà numerosi benefici, tra cui la garanzia del presidio di ogni punto luce e l’attivazione immediata dei servizi di supporto e manutenzione in caso di anomalia. Per questo intervento, verranno eseguiti scavi e posati i relativi nuovi cavidotti. Su base annua è previsto quindi un risparmio di oltre il 40 percento, equivalenti alla mancata emissione in atmosfera di 352 tonnellate di anidride carbonica ogni anno.