Padova paga col Pnrr un progetto per l’autonomia di persone con disabilità

Il Comune di Padova, in qualità di Capofila dell'Ambito Territoriale Social, a seguito della riapertura dei termine da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha presentato un ulteriore progetto relativo alla linea 1.2 del PNRR Missione 5 Componente 2 oltre ai tre già presentati ed ammessi al finanziamento. Anche questo ulteriore progetto fa parte della Missione 5 – Componente 2 – Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, linea di investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità".

L'investimento

L'investimento prevede interventi per fornire servizi socio-sanitari comunitari e domiciliari alle persone con disabilità, per garantirne l'autonomia. In particolare, si fornirà assistenza, soprattutto, alle persone con disabilità anche gravi che non possono contare sull'assistenza genitoriale o familiare. Il progetto si articola in diverse fasi che hanno l'obiettivo di realizzare 1-2 gruppi appartamento per un numero atteso di beneficiari di massimo 12 persone. Con beneficiari si intende indicare persone con disabilità che, in virtù del proprio progetto personalizzato, saranno avviate al percorso di autonomia abitativa nei gruppi appartamento costituiti e al percorso di avviamento al lavoro anche a distanza, nella misura e nelle modalità previste dal progetto personalizzato, che avrà cura di prevedere anche gli aspetti di socializzazione, per scongiurare l’isolamento sociale. «»

Il progetto

Questo progetto prevede un accompagnamento completo per tre anni per ogni beneficiario, questo è il questo progetto cui il comune di Padova è ammesso, contando anche i tre progetti analoghi già finanziati con complessivi 2.860.000 sarà possibile inserire in questi percorsi 48 persone con grave disabilità. Le fasi del progetto sono: costituzione o rafforzamento di una equipe multidisciplinare per l'individuazione dei beneficiari, definizione e redazione di un progetto individualizzato sottoscritto anche dalla persona con disabilità, che preveda: - una eventuale ristrutturazione degli spazi domestici e/o la fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, - attività di assistenza e accompagnamento a distanza, - una formazione sulle competenze digitali, - un tirocinio formativo, percorso di formazione che comprenda lo sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza; azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi. L'importo previsto è pari a 715.000 euro. Le azioni dovranno essere avviate entro il 31 dicembre e completate entro il primo semestre 2026.

Colonnello

L’assessora al sociale Margherita Colonnello sottolinea: «Lavoriamo senza sosta per intercettare tutte le risorse PNRR possibili in ambito sociale. Questo nuovo risultato è, per il Comune di Padova e tutto l'ambito di Padova una bellissima notizia. Già a settembre l'ambito di Padova era riuscito ad aggiudicarsi il finanziamento per 3 progetti di vita indipendente per le persone con disabilità. Ogni progetto permetterà a 12 persone con diverse disabilità (motoria, sensoriale, intellettiva) di essere supportate per 3 anni nelle autonomie abitative e nell'inserimento lavorativo. Con questa nuova aggiudicazione si aggiungono altre 12 persone, per un totale complessivo di 48 persone. Questo risultato dimostra una volta in più la professionalità e la determinazione del settore servizi social del nostro Comune, a cui va il nostro plauso e gratitudine. Adesso abbiamo la possibilità di sperimentate in modo importante i percorsi di vita indipendente nel nostro territorio, in rete con le altre istituzioni e il 3° settore, per una Padova sempre più accessibile e inclusiva«.

Sacerdoti

«L'aggiudicazione da parte del Comune di un nuovo stralcio di finanziamento PNRR ci consentirà di avviare 12 nuovi progetti di vita indipendente per persone con disabilità grave che non possono contare su assistenza familiare o genitoriale, portando così a 48 il numero complessivo di beneficiari. - commenta il consigliere comunale con delega alla vita indipendente, Paolo Sacerdoti - .I progetti di vita indipendente sono strumenti fondamentali che accompagnano le persone nella costruzione di un proprio progetto di vita in tutti i suoi aspetti, familiare, professionale e relazionale e danno l'opportunità a chi ne beneficia di realizzare la propria autodeterminazione indipendentemente dalla condizione economica e sociale. Proprio per la complessità e multidisciplinarietà che caratterizza lo sviluppo di questi progetti, è di fondamentale importanza accedere a fonti di finanziamento che integrino le risorse messe a disposizione ordinariamente dai Comuni e in questo il nostro Settore ha fatto e sta facendo un grande lavoro sul PNRR, portando a oltre 2 milioni e ottocentomila euro la somma dei fondi ricevuti per questa finalità. L'impegno del Comune, che proprio per questo esprime una delega alla vita Indipendente, in questo senso non può che proseguire e incrementare, anche alla luce della necessità di dare corpo alla legge sul dopo di noi, fortemente dipendente da questo tipo di progettualità».