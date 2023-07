Crisi BusItalia, il Comune concede fondi Pnrr per l'acquisto di bus elettrici

Oggi 26 luglio si è tenuto il primo incontro tra l'ente di Governo del Trasporto pubblico locale, la Provincia e il Comune di Padova, con la società BusItalia, per discutere di possibili migliorie e interventi a salvaguardia del servizio offerto ai cittadini. Durante l'incontro, i rappresentanti delle parti coinvolte hanno affrontato tre questioni specifiche, riuscendo a raggiungere risultati significativi in tutte e tre.

Pnrr

Finanziamento tramite Pnrr: il Comune di Padova fornirà tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza risorse a BusItalia per l'acquisto di bus elettrici e l'installazione di colonnine di ricarica. Questo investimento mira a promuovere un trasporto pubblico più sostenibile ed ecologico. Le risorse saranno immediatamente messe a disposizione di BusItalia, al fine di consentire l’avvio in tempi brevi del processo di gara e rispettare così le rigide scadenze fissate dal Pnrr.

Flessibilità

Utilizzo della flessibilità del 5%: è stata raggiunta un'intesa per utilizzare la flessibilità del 5% nell’erogazione del servizio, prevista dalla normativa regionale. Ciò non inciderà sulle corse programmate, ma consentirà una maggiore adattabilità del servizio e contribuirà a ottimizzare l'efficienza complessiva del trasporto. Mentre per l'adeguamento dei tempi contrattuali le parti hanno concordato di adeguare l'annualità dei contratti al calendario solare (31 dicembre - 31 dicembre) anziché da settembre a settembre come avveniva in precedenza. Questo permetterà una gestione più agevole e coerente nei rapporti con gli altri enti.