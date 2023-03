Il Comune perde al Tar contro i costruttori, a Isola di Torre ora di potranno alzare palazzine

Il Comune perde al Tar e approva la costruzione delle palazzine all'Isola di Torre. Una soria che inizia nel 2021, quando decade il Piano degli Interventi. Con quel piano, secondo l'amministrazione, decadono anche tutte le previsioni di edificabilità, compreso quello di "Isola di Torre": circa 34mila metri quadri di superficie edificabile e 20mila metri cubi, ovvero 25 edifici con destinazione d’uso residenziale.

Il piano

Un piano urbanistico adottato ma non approvato, per cui i privati, con la decadenza di quello degli Interventi, avevano richiesta la proroga. A giugno 2021 l'amministrazione esprime parere negativo a tutte le istanze presentate per la proroga del termine quinquennale delle previsioni del Piano degli Interventi in decadenza, tra le quali anche quella dei privati costruttori del Pua tra le vie Isola di Torre, Corfù, Candia e Cipro. Negata perché quel Pua non era coerente con gli obiettivi strategici delineati dal documento del sindaco, che all'epoca aveva avviato la redazione del nuovo Piano degli interventi e fissato gli obiettivi e le linee guida per la redazione del nuovo strumento urbanistico. I privati che devono costruire vanno al Tar, che a dicembre accoglie il ricorso e valuta non sufficienti le motivazioni che hanno spinto il Comune a non concedere la proroga. Inizialmente, l'amministrazione prova a lavorare per impugnare la sentenza e portarla davanti al Consiglio di Stato, ma poi desiste e concede la proroga. I progetti dei privati sono andati avanti e durante l'ultima riunione, la giunta ha dovuto approvare il loro progetto di edificazione.