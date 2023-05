Il Comune alla Pink Run con il progetto Whistle contro le molestie verbali verso le donne

Nella giornata di grande festa, nonostante il tempo incerto, della Pink Run era presente anche il Comune di Padova – Settore Servizi Sportivi, con il progetto Whistle. In occasione della Pink Run di ieri, 14 maggio, grazie alla collaborazione degli organizzatori, è stato lanciato un flash-mob che ha coinvolto le circa cinquemila partecipanti prima della partenza per sensibilizzare sul tema delle molestie verbali di cui possono essere oggetto proprio le donne che praticano sport individuali al di fuori delle strutture sportive, come la corsa. Durante la giornata è stato inoltre distribuito materiale informativo sul progetto.

Whistle

“Women’s Healthy and active lifestyle Is Threatened by verbal sexual harassment: Let’s stop Cat Caling in sport” è un progetto finanziato dal programma Erasmus + dell’Unione Europea che ha come obiettivo prevenire e combattere le molestie sessuali verbali (VSH) e il catcalling nello sport anche come comportamento con un’influenza negativa sulla pratica sportiva delle donne come causa di abbandono degli sport organizzati e ostacolo alla pratica di attività fisica all’aperto. Il Comune di Padova, impegnato nel progetto Whistle assieme a partner italiani, turchi, bulgari, polacchi, spagnoli e greci, negli ultimi mesi ha promosso interviste e sondaggi sul tema per contribuire alla stesura di linee guida e buone pratiche per contrastare il fenomeno.