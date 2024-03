Si celebrano i 193 nuovi nati. Confermate tutte le iniziative per le famiglie e il kit per il bebè

Sono 193 i nuovi nati registrati nel Comune di Albignasego nell’anno 2023 e l’amministrazione, da sempre impegnata nel promuovere il benessere delle famiglie e dei più giovani, ha confermato anche per quest’anno una serie di iniziative a supporto dei neogenitori. Sono già partite le lettere per i nuovi nati dei primi mesi dell’anno in corso. La missiva del sindaco invita le famiglie a recarsi in Municipio, in Via Milano, a ritirare il pacco di Benvenuto per il nuovo piccolo cittadino. Questo kit include una varietà di articoli per la prima infanzia, come prodotti per l'igiene intima e pannolini, dei buoni sconti da consumare nelle attività locali che hanno aderito al progetto, un gesto che mira ad offrire un aiuto pratico alle famiglie in questo momento speciale. La spesa complessiva annua a carico del Comune per questa iniziativa è stimata intorno ai 17.500 euro.

Il sindaco Giacinti

«Voglio ringraziare gli esercenti del territorio che hanno deciso di partecipare all’iniziativa per i Nuovi nati – sottolinea il Sindaco Filippo Giacinti - La cooperativa sociale Crescendo, Lelimù, Teddy l’Orso, le farmacie di San Giacomo, Lion, Mandriola e la Farmacia Montagna, grazie anche al loro contributo le famiglie potranno avere delle agevolazioni in un momento in cui le spese per la famiglia aumentano notevolmente».

Mamma e papà

Viene confermata l’ormai consolidata iniziativa "Benvenuti Mamma e papà", una manifestazione dedicata ai nuovi genitori e a tutte le famiglie di Albignasego dove è possibile informarsi sui servizi disponibili nel territorio per la prima infanzia, dalle iniziative comunali alle scuole dell'infanzia, dai servizi socio-sanitari alle opportunità offerte dalle associazioni di volontariato e sportive. «Quest'anno la festa si terrà la mattina di sabato 4 maggio presso il Palazzetto Polivalente “F.Cocco” di via Pirandello – spiega l’assessore – un momento pensato per orientare le nuove famiglie, che grazie ai tanti stand presenti potranno essere informati sulle iniziative, Comunali e delle Associazioni del territorio, a loro rivolte. Uno spazio dove conoscere personalmente chi nel territorio si prende cura delle famiglie e dei bambini».

Festa degli alberi

Il 20 aprile, al Parco di Mandriola di via San Bellino (dove si trova anche il chiosco inclusivo “Al Barattolo”), si svolgerà anche la tradizione della Festa degli Alberi per i Nuovi Nati in cui l'Amministrazione incontrerà i bambini nati nel 2023 e le loro famiglie, dedicando ad ognuno di loro un albero come simbolo di crescita e speranza per il futuro. Per rendere più accessibili queste iniziative e offrire supporto alle famiglie, il Comune ha istituito lo Sportello Famiglia. Questo servizio, gratuito, che da poco si è spostato nella sede Municipale di Via Milano, è aperto il lunedì dalle 11,30 alle 13,30 e il giovedì dalle 16,30 alle 18,30, ma è disponibile anche in forma virtuale attraverso un sito dedicato. Il sito www.albignasegofamiglie.it, sempre aggiornato è una vetrina per conoscere i servizi del territorio, le news relative alla famiglia e contattare gli operatori.

Conclusioni

«Sono molte le politiche a sostegno della crescita della popolazione che abbiamo consolidato in questi anni – conclude il Sindaco - riteniamo di fondamentale importanza far vivere ai giovani ragazzi che decidono di diventare genitori un’esperienza positiva, in cui possano sentirsi accompagnati e sostenuti. E’ una scelta sempre più complessa quella di costruire una famiglia, sia per la difficoltà di coniugare l’aspetto privato a quello lavorativo, ma anche perché ci si sente spesso soli nel dover affrontare importanti spese, per questo da un lato abbiamo istituito lo sportello famiglia, dove trovare conforto e aiuto, e dall’altro ogni anno a bilancio investiamo molte risorse a supporto delle famiglie». Nell’ultimo bilancio approvato sono state stanziate risorse per i servizi a domanda individuale, che dovrebbero essere coperti dagli utenti, ma per i quali il Comune interviene per contenere i costi a carico delle famiglie: una scelta che si è tradotta in un risparmio di 1,2 milioni di euro per i cittadini di Albignasego.