L'amministrazione dona un libro per ogni nuovo nato alla biblioteca

L’amministrazione comunale di Campodoro lancia una importante iniziativa, collegata allo sviluppo della biblioteca comunale e al sostegno alle famiglie. Con il progetto “Nati per leggere” dona un libro ad ogni nuovo nato. «L’auspicio che la lettura possa entrare a far parte della cultura di ogni singolo nuovo membro della nostra comunità - spiega la consigliere delegata alla Cultura, Roberta Petricig - Donare ad ogni nuovo piccolo concittadino di Campodoro un libro è l’augurio che la Biblioteca possa arricchirsi presto di nuovi frequentatori e lettori».

L’attenzione da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianfranco Vezzaro è testimoniata dai vari progetti portati avanti in questi ultimi tempi: «La biblioteca del comune di Campodoro fa parte della Rete Bibliotecaria Pd1 che raggruppa 10 altre biblioteche dei comuni limitrofi - spiega ancora la Petricig - .La coesione di questo gruppo permette la partecipazione a bandi per l’ottenimento di contributi statali, regionali e provinciali che consentono di proporre alla cittadinanza spettacoli teatrali e musicali, sia per bambini ed adulti. Abbiamo partecipato al bando Franceschini per ottenere contributi per l’acquisto di libri. Nel corso dell’anno 2021 è stato ottenuto un contributo di 4.602,44 euro. Nell’anno 2022 il contributo ottenuto è stato di 4.366,09 euro. E’ stata presentata ora richiesta di contributo di cui attendendo il responso».

Nella biblioteca vengono organizzati spettacoli per grandi e piccoli e la biblioteca stessa organizza uscite culturali con visite a mostre: «Un sabato mattina al mese dei volontari leggono e raccontano favole ai bambini. In alternanza ci sono letture animate con laboratori creativi. Nei mesi estivi queste attività sono state proposte nei parchi pubblici di Campodoro e Bevadoro”. Nella biblioteca civica di Campodoro vengono organizzate presentazioni di libri e incontri culturali. E’ stato attivato di recente anche il progetto “Attiva…mente”. “Quattro incontri pensati per dar modo ad ciascuno dei partecipanti di dedicare, anche solo un’ora per trascorrere in compagnia e relazionarsi con altre persone (conosciute o meno), ascoltando racconti, vissuti e curiosità. Le discussioni, i confronti e le opinioni emerse hanno arricchito i partecipanti non solo dal punto di vista culturale ma anche sociale e di conoscenza. Spero che questi primi incontri possano essere solo il trascorso di un prossimo ciclo di ulteriori “pomeriggi assieme” ed altri ancora a seguire”, conclude la consigliera Petricig.