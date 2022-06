Comune e Ater rigenerano 581 alloggi popolari della città grazie al superbonus

La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione e l’efficientamento energetico di 580 alloggi (distribuiti in 71 edifici) di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune e la cui gestione è affidata all’ Ater. L’intervento che prevede un investimento di 27.7 milioni di euro sarà realizzato grazie al superbonus del 110%. Gli alloggi interessati sono stati realizzati tra il 1930 e il 1997.

Gli interventi

Gli interventi previsti riguardano l’isolamento termico a cappotto, la coibentazione della copertura e del sottotetto, la sostituzione degli infissi esistenti con altri più efficienti da un punto di vista termico e l’installazione di impianti fotovoltaici e batterie d’accumulo. Il lavoro restituirà alloggi non solo più confortevoli, ma anche più efficaci in termini di risparmio energetico e questo si tradurrà in risparmi economici nelle bollette degli inquilini.

Dove

Via Moroni 16

Via Rizzo 69

Via Rizzo 71

Via Cascino 41

Via Cascino 43

Via Rovereto 13

Via Chiesa Vecchia 76

Via Chiesa Vecchia 78

Via Chiesa Vecchia 80

Via Chiesa Vecchia 82

Via Polesine 4-6

Via Goito 46

Via Fiorazzo 1C

Via Fiorazzo 1D

Via Ruggeri 1

Via Ruggeri 3

Via Zacconi 16

Via San Salvatore 78a

Via San Salvatore 78b

Via Pizzamano 11

Via Pizzamano 13

Via Pinelli 22

Via Pinelli 36

Via Bajardi 30

Via Bajardi 32

Via Bajardi 36

Via Bajardi 38

Via Marzolo 15a

Via Vanzetti 1

Via Sandelli 3

Via Sandelli 4-5

Via Sandelli 6-7

Via Sandelli 8

VIA BEFFAGNA 9, 11 A/B

VIA CANTELE 32

VIA CANTELE 34

ALBIGNASEGO (PD) VIA DON STURZO CIVICO 1-3-5

VIA MALIBRAN N° 1

VIA MALIBRAN N° 3

VIA MALIBRAN N° 5

VIA MALIBRAN N° 7

VIA MALIBRAN N° 9

VIA MARONCELLI N° 51-53

VIA MARONCELLI N° 55-57

VIA MARONCELLI N° 59-61

VICOLO PASTORI 24

VIA PIZZAMANO N° 10/12

VIA PIZZAMANO N° 25/27

VIA PIZZAMANO N° 29/31

VIA PIZZAMANO N° 30

VIA PIZZAMANO N° 32

VIA PIZZAMANO N° 33/35

VIA PIZZAMANO N° 34

VIA PIZZAMANO N° 36

VIA PIZZAMANO N° 38

VIA RISTORI N° 18

Ater

La collaborazione tra Ater di Padova e Comune, regolata da una apposita convenzione sottoscritta il 21 dicembre 2021- ha permesso di intervenire usufruendo del superbonus, dal quale, come è noto, i Comuni sono esclusi per legge. In questo modo si è potuto avviare un virtuoso e necessario percorso di riqualificazione in blocco di un numero elevato di alloggi di edilizia residenziale pubblica che altrimenti sarebbe stato di onerosa attuazione visto l’importante investimento necessario, sicuramente di forte impatto sul bilancio comunale. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato è stato redatto da ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici Spa che ha presentato una proposta di Parternariato Pubblico Privato ai sensi dell’ art 183 comma 15 del Dlgs 50/2016. Dopo l’approvazione odierna che sancisce anche l’interesse pubblico, il progetto sarà messo a gara da Ater come previsto dalla legge, fermo restando il diritto di prelazione per il proponente ASE AcegasApsAmga. Una volta affidati , i lavori per poter godere del superbonus 110% dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2023.

L'amministrazione

«La casa, insieme al lavoro, sono due diritti fondamentali per tutti i cittadini e come Comune vogliamo che il nostro patrimonio di edilizia residenziale pubblica sia mantenuto e gestito nel miglior modo possibile - commenta il sindaco, Sergio Giordani - .Come è noto, il Comuni non possono per legge usufruire del superbonus ma grazie alla Convenzione con ATER, che ringrazio per la concreta collaborazione, siamo riusciti a avviare questo significativo intervento di riqualificazione energetica su ben 580 alloggi. E’ un risultato significativo che oltre a riqualificare il nostro patrimonio ERP, avrà degli importanti effetti sulle bollette degli inquilini, perché avrà l’effetto di ridurre in modo importante i consumi. I nostri tecnici assicurano che così gli immobili guadagneranno almeno due classi energetiche. Siamo in un periodo storico nel quale il costo dell’energia è probabilmente destinato a rimanere alto a lungo e quindi questa è una azione che va anche nella direzione di tutelare le famiglie e le persone meno abbienti, oltre ad essere un intervento che riduce le emissioni climalteranti. Proseguiremo con tenacia su questa strada». «In questi anni abbiamo ripreso in mano la politica comunale sulla casa, diritto fondamentale di ogni persona, con risorse per affiancare le persone fragili, chi fatica a trovare casa e con un programma di riqualificazione e manutenzione delle case comunali - aggiunge l'assessora al sociale, Marta Nalin. Il Superbonus è un’occasione per rigenerare anche il patrimonio di edilizia residenziale comunale e nonostante la legge non ammetta al beneficio gli enti locali, abbiamo fatto il possibile per non perdere questa occasione. I lavori che avranno ad oggetto 580 alloggi di edilizia residenziale pubblica costituiscono un tassello in più che si inserisce nella programmazione di interventi definita in questi anni. Un’azione concreta che tiene insieme sostenibilità ambientale e sociale». «Si tratta di un intervento importante dal punto di vista ambientale che applica le azioni previste dal Paesc - chiude l'assessora all'ambiente, Chiara Gallani - approvato nel giugno 2021, relative alla “città più efficiente”, ovvero quelle focalizzate proprio sull’efficienza energetica degli edifici pubblici e privati della città, grazie al confronto con gli attori del territorio»