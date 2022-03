Ripescato il progetto di Renzo Piano per il Borgomagno

L'area ex Maruffi, ai piedi del multipiano Central Park in ansa Borgomagno, diventerà un centro multifunzionale. Per ora l'amministrazione rimetterà in ordine l'area abbandonata, ma a breve sarà rilanciato il progetto che il team G124 di Renzo Piano e guidato da Enzo Narne del dipartimento Icea dell'università di Padova aveva proposto due anni fa. L'idea è quella di costruire, nello spazio davanti al Central Park, una struttura multifunzionale con una sala civica sospesa, 150 metri quadri da destinare a riunioni e piccole mostre. Al piano terra ci saranno un bar, uno spazio per concerti e una piazza attrezzata e alberata; completerà il progetto un'officina per le biciclette che avrà probabilmente anche uno spazio per parcheggiarle. Il Comune finanzierà la progettazione definitiva dell'opera, che sarà curata da uno studio di fiducia dell'architetto e senatore a vita Renzo Piano. La stazione multifunzionale del Borgomagno sarà pronta probabilmente entro l'autunno del 2023.

Micalizzi-Ragona

«Ci crediamo e vogliamo che sia un bel biglietto da visita per chi arriva a Padova con il treno o per chi entra all'Arcella» dice il vicesindaco, Andrea Micalizzi. «Un altro importante intervento di riqualificazione oltre che un progetto strategico per l'intermodalità» aggiunge l'assessore all'urbanistica, Andrea Ragona.