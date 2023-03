Tari, positicipata di 2 mesi il pagamento della prima rata prevista a marzo

Rinviato di due mesi il pagamento della prima rata della Tari 2023. AcegasApsAmga ha recentemente cambiato i software che contengono i dati dei contribuenti, arrivando troppo vicino al termine di ieri, 15 marzo, per poter far partire le bollette. Per questo, ha chiesto all'amministrazione di posticipare al 15 maggio la prima rata, lasciando poi inalterate a luglio e dicembre le altre due. Con la delibera con cui l'amministrazione ha accolto il posticipo della prima rata, la giunta ha approvato anche altre modifiche al regolamento, che prevedono 90 giorni di tempo per le nuove dichiarazioni d'ingresso e 2 anni di vincolo per le imprese che decidono si rivolgersi ai privati anziché 5. In precedenza potevano decidere di non affidarsi al servizio pubblico per 5 anni, avendo però la libertà di rientrare in qualsiasi momento. Da oggi, invece, potranno farlo per 2 anni, ma una volta usciti non potranno rientrare prima della scadenza dei 24 mesi. Il via libera finale però dovrà darlo il consiglio comunale.