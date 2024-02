Palazzo Moroni seleziona 45 ragazzi per nuovi progetti di servizio civile per 500 euro al mese

Il Comune di Padova seleziona 45 ragazze e ragazzi di età compresa tra 18 e 28 anni per la realizzazione di 7 progetti di Servizio Civile Universale negli ambiti del sociale, delle politiche giovanili, delle politiche scolastiche, della cultura e dell’integrazione. Sul totale dei posti, 13 sono riservati a giovani con minori opportunità economiche, in possesso di Isee inferiore a 15.000 Euro. Le operatrici e gli operatori volontari sono chiamati a svolgere il proprio servizio per 12 mesi, impegnati 25 ore a settimana, con un assegno mensile di 507,30 Euro al mese e permessi retribuiti per studio, ferie e malattia.

Le candidature

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online attraverso il portale del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglo (www.domandaonline.serviziocivile.it). Per accedere alla piattaforma e compilare la domanda è necessario essere in possesso di SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. La scadenza è fissata alle 14:00 del 15 febbraio 2024. Nel periodo di apertura del bando, presso l’Ufficio Progetto Giovani è attivo lo sportello “Servizio Civile”, che offre consulenza gratuita sui progetti, le modalità di candidatura, i requisiti richiesti e le condizioni di servizio. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.progettogiovani.pd.it.

Il percorso

Per le ragazze e i ragazzi selezionati, l’esperienza inizierà con un percorso di formazione che, a partire dalle tematiche generali legate al volontariato, al terzo settore e alla difesa non armata della patria, si svilupperà in percorsi diversificati per ciascun progetto, legati alle attività che saranno svolte nel corso dell’anno. Non semplici volontari ma pienamente integrati nei gruppi di lavoro, i giovani affiancheranno il personale del Comune e gli operatori che gestiscono i servizi per svolgere le attività erogate da diversi settori e dall’ente partner Focsiv - Amici dei Popoli. «Il Servizio Civile offre un'opportunità unica di crescita professionale e umana e, per molti giovani, è il primo approccio a un contesto lavorativo strutturato, utile anche come orientamento al proprio futuro professionale - commenta Pietro Bean, consigliere comunale con delega alle Politiche Giovanili - è importante sostenere questa esperienza di cittadinanza attiva, dal momento che si registra una preoccupante riduzione delle risorse finanziarie disponibili a livello nazionale sul Fondo del Servizio Civile Universale. Attraverso la formazione teorica e l’esperienza sul campo, permette alle ragazze e ai ragazzi di sviluppare nuove competenze e mettere in gioco le proprie attitudini e capacità, in un contesto di volontariato che ha ricadute dirette sulla comunità locale»

I progetti

Sei persone impegnate nelle attività dell'Ufficio Progetto Giovani, nelle aree Creatività, Informagiovani, Animazione, Spazio Europa e Comunicazione. Supporteranno le azioni e i servizi rivolti ai giovani, la realizzazione di corsi di formazione, gli incontri informativi, gli sportelli e le attività quotidiane, gli eventi speciali e i festival. Il servizio si svolgerà presso la sede di via Altinate e al PG Lab di piazza Caduti della Resistenza.

Piccoli Intrecci 2024

15 persone impegnate nelle scuole dell'infanzia comunali, in affiancamento alle insegnanti nelle attività quotidiane dei bambini dai 3 ai 5 anni, per affrontare insieme le prime fasi della socializzazione attraverso occasioni ludiche, di apprendimento e di scambi relazionali.

Esperienze per l’inclusione e lo sviluppo di comunità

4 persone coinvolte, avranno l’obiettivo di supportare e connettere gli adulti in condizione di disagio economico e sociale, favorendo orientamento e coinvolgimento nel territorio, per incontrare persone e investire nelle proprie risorse e capacità.

Motivazioni. Area Minori - Famiglia 2024

6 giovani saranno impegnati nel Settore Servizi Sociali a favore di minori e famiglie in difficoltà in contesti di gruppo, nei centri di aggregazione territoriale e nei centri estivi, o individualmente attraverso il supporto scolastico in contesti domiciliari, con l’obiettivo di rafforzare la rete sociale e offrire supporto nella gestione quotidiana degli impegni familiari.

Museinjeans 2024

6 giovani opereranno nel prestigioso complesso museale degli Eremitani e del Museo Zuckermann, partecipando alla progettazione di attività culturali oltre che alla catalogazione di opere e collezioni archeologiche e librarie.

Libr@mente 2024

4 persone impegnate nella Biblioteca Civica di Padova sia per le attività ordinarie di accoglienza dell’utenza e assistenza al prestito, sia per la progettazione e la realizzazione di attività culturali volte alla promozione della lettura.

Migranti e intercultura: un futuro comune

4 persone saranno coinvolte nel lavoro di FOCSIV – Volontari nel mondo presso l’ONG Amici dei Popoli di Padova. Il loro compito sarà quello di supportare l’integrazione di persone straniere, soprattutto minori e donne, attraverso la realizzazione di corsi di lingua italiana, laboratori didattici, doposcuola e attività di comunicazione.