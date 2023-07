Il Comune stanzia 20mila euro per sistemare le caditoie

Sempre più spesso stiamo assistendo ad eventi metereologici difficili da prevedere con precipitazioni sporadiche ma molte più intense e ne sono state una dimostrazione le ultime precipitazioni delle scorse settimane. Con l’aumento dell’intensità e della quantità di acqua piovana discesa in poco tempo, si sono create delle situazioni di disagio con allagamenti delle strade e di conseguenza l’aumento della pericolosità della viabilità pubblica.

Negli anni l'Amministrazione Comunale del Comune di Carmignano di Brenta per far fronte a questa problematica si è impegnata negli investimenti continui e costanti di miglioramento della rete idraulica del territorio, ma restano presenti ancora alcune criticità che si stanno prontamente risolvendo con interventi puntali e mirati. Nelle prossime settimane è programmato infatti un importante piano di manutenzione straordinario delle caditoie nell'intero territorio comunale destinando con delibera di Giunta n.90 del 06/07/2023 una somma pari a 20 mila euro che andrà a migliorare le condizioni delle condotte per permettere uno scolo delle acque più efficiente risolvendo così i numerosi problemi di allagamento avvenuti negli ultimi periodi. Il Sindaco Eric Pasqualon dichiara «L'unico strumento che abbiamo a disposizione per evitare i disagi e le problematiche avvenute in seguito agli ultimi eventi meteorologici è la prevenzione. Come Amministrazione Comunale ci stiamo impegnando con questo intervento investendo numerose risorse di bilancio per aumentare la sicurezza idraulica del nostro Comune. E' da considerarsi una vera propria opera che anche se poco visibile agli occhi dei cittadini e non inaugurabile, è importante per evitare le problematiche riscontrate recentemente. Inoltre, è fondamentale anche la collaborazione da parte di tutti i cittadini nel mantenere in ordine gli spazi antistanti le proprie abitazioni pulendo il verde, il fogliame, i rami e altri depositi sul suolo pubblico, in particolare in prossimità degli scoli delle acque». Il Vicesindaco e l'Assessore alle manutenzioni Andrea Bombonati dichiara: «Oltre al piano della manutenzione delle caditoie, abbiamo stanziato ulteriori 13.850 euro che, attraverso l'apposita convezione con il Consorzio Brenta, verranno utilizzati per la manutenzione straordinaria della roggia "Bissara" per la messa in sicurezza idraulica del tratto Via Marconi- via Roma e Via Montegrappa, spesso oggetto di forte allagamento».