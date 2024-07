Comunità energetiche ed efficientamento, maxi-finanziamenti per venti Comuni padovani

«Sempre più Comuni si dimostrano attenti alle prestazioni energetiche e un buon numero di amministrazioni padovane sono riuscite ad aggiudicarsi i contributi regionali previsti. Erano due i bandi per cui fare domanda, quello per la formazione delle comunità energetiche e quello per l’efficientamento energetico degli edifici: ne beneficeranno enti locali da tutto il territorio provinciale»: così Giulio Centenaro, consigliere regionale della Lega - Liga Veneta, introduce gli enti locali assegnatari dei finanziamenti.

Finanzamenti

Aggiunge Centenaro: «Per la formazione delle comunità energetiche, realtà finalizzata a una migliore gestione delle energie, abbiamo quattro enti beneficiari: la Federazione del Camposampierese (comprensiva a sua volta di dieci amministrazioni comunali), per 27.071,31 euro; Due Carrare per 19.614,08 euro; San Pietro in Gu per 26.088,48 euro e Montegrotto Terme per 23.999,99 euro. Per l’efficientamento energetico dei propri edifici sono invece otto i "premiati": sempre Montegrotto Terme, stavolta per 596.329,90 euro; Cartura per 518.503,07 euro; Galzignano Terme per 366.648 euro; Campo San Martino per 585.192,07 euro; Villa del Conte per 718.133,75 euro; Solesino, per 695mila euro, Casale di Scodosia per 535.416,05 euro e Teolo per 406.713,56 euro».