Venerdì 8 aprile alle ore 15.30, in Aula Magna di Palazzo del Bo in via VIII febbraio 2 a Padova, si terrà l'incontro dal titolo Comunità in evoluzione, La rete dei prefetti a garanzia della coesione sociale.

Ad aprire il convegno la rettrice dell’Università di Padova, Daniela Mapelli. A seguire l'intervento del filosofo della scienza ed esperto di evoluzione, Telmo Pievani, che parlerà dei più recenti modelli dell'evoluzione della socialità umana e dell'idea di comunità. Il programma prosegue con Giuseppe Zaccaria, Accademico dei Lincei ed ex Rettore, che illustrerà dal punto di vista del diritto pubblico e dell’ordinamento giuridico le evoluzioni a cui è andata incontro la società, considerando fattori importanti quali la migrazione, la pandemia e l’attuale scenario bellico.

Concluderanno l’incontro il prefetto Bruno Frattasi, capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno, e il prefetto Laura Lega, capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, i quali affrontano i temi del ruolo dei prefetti sulla tenuta della coesione sociale, con approfondimenti sugli strumenti normativi a loro disposizione.