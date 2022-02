Comunità di Sant'Egidio, la messa in ricordo dei senza tetto che non ci sono più

Domenica 13 febbraio 2022 alle ore 11.30, volontari e senza fissa dimora ricorderanno, insieme, nella chiesa dell’Immacolata, in via Belzoni 71, chi ha perso la vita in strada negli ultimi anni a Padova.

Il ricordo

La celebrazione, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio, parte dalla memoria di Gigi, scomparso tre anni fa, che fu ospite dell’asilo notturno, animatore del giornalino di strada e del gruppo teatrale. Insieme al suo, verranno ricordati i nomi dei poveri senza dimora che hanno perso la vita negli ultimi anni, tra loro Nino, Nicolai, Fernando, Aristide, Barbara, Arianna, Sante, Fonn, Matiri, conosciuti da chi condivideva la loro condizione e da molti che ne sono diventati amici per la scelta di fermarsi, conoscere, aiutare. Al ricordo di ogni nome verrà accesa una candela. A Padova, riferisce la Comunità, è cresciuto negli anni un largo movimento di solidarietà, con numerose persone di ogni età, che la sera visitano la stazione e gli altri luoghi dove vivono i senza dimora, portando cibo, bevande calde, sacchi a pelo e coperte. In questo tempo segnato dalla pandemia, che aggrava ulteriormente le condizioni di vita dei senza fissa dimora, segnalano i volontari, occorre rilanciare con urgenza un pensiero rinnovato e soluzioni efficaci per proteggere e integrare le persone senza dimora. La strada infatti non è una condanna, ma con il dovuto accompagnamento se ne può uscire.