Condad di Carmignano: sabato l'inaugurazione dopo i lavori, investiti 9 milioni di euro

Riapre completamente rinnovato, dopo un investimento di 6 milioni di euro per il restyling, il superstore Conad di Carmignano, in via Postumia. L’apertura si terrà sabato 19 settembre alle 9, dopo il taglio del nastro che avverrà in forma privata a causa delle disposizioni anti-covid. Saranno presenti l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati—Conad Luca Panzavolta, il Sindaco Alessandro Bolis e il parroco don Egidio Girolimetto. I soci Conad di riferimento sono Massimo Neri e Federico Polo, della società Nuova Futura.

Gli orari

Tante le novità, a partire dalle 12 nuove assunzioni, 7 delle quali saranno impiegate nel nuovo bar “Con Sapore” che va ad arricchire l’offerta complessiva. In totale sono 46 gli addetti al lavoro nei due punti vendita. Nei duemila metri quadri di superficie i clienti trovano ora la pescheria servita, la gastronomia al banco, ricca di pietanze calde e fredde pronte da gustare, le casse veloci “fai da te” e gli angoli tematici che vanno per la maggiore in tema di dolci, caffè, enologia e prodotti biologico a marchio “Verso Natura Conad”. Il superstore sarà aperto dalle 8 alle 20,30 tutti i giorni dal lunedì al sabato; la domenica dalle 8 alle 20.

Punto storico

«Il superstore di Carmignano — dice l’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta — è stato storicamente uno dei primissimi aperti in Veneto, segnatamente il primo in provincia di Padova. Il nostro obiettivo è di ripartire da questo importante punto di riferimento per la Comunità di Carmignano ed il suo territorio allargato rilanciando e ristrutturando drasticamente un punto vendita che punterà ovviamente sull’alimentare con una ricca proposta di prodotti di alta qualità, anche della filiera dei fornitori locali, mantenendo un occhio particolare alla convenienza straordinaria soprattutto dei nostri prodotti a marchio Conad. «L’importante investimento di oltre 6 milioni di euro — aggiunge — costituisce un biglietto da visita importante dal punto di vista del restyling completo all’interno, del rinnovo totale delle attrezzature ma non da ultimo dell’intervento sulla struttura esterna che ha “cambiato pelle” esteticamente. Ci auguriamo che diventi un luogo di aggregazione anche dal punto di vista sociale caratterizzando e migliorando un importante punto di passaggio e accesso alla città. Stiamo altresì lavorando per completare il piano superiore definendo accordi commerciali con altre importanti realtà di altre tipologie merceologiche che soddisfino appieno le molteplici esigenze dei clienti».

Il futuro

«Saluto con soddisfazione la riapertura del punto di vendita della Conad, che vede il rilancio di una struttura commerciale storica per Carmignano», dichiara il Sindaco di Carmignano, Alessandro Bolis. «La Conad ha scommesso sul futuro e sul nostro paese in un momento di grave crisi economica e occupazionale, dando un segnale positivo: non solo il mantenimento di tutti i posti di lavoro, ma anche nuove assunzioni, in particolare donne. Siamo certi di poter avviare con la dirigenza del supermercato una proficua collaborazione, consapevoli che la Conad è da sempre molto attenta ai rapporti con la comunità».