Stadio Euganeo, a Zed il compito di sistemare il campo dopo i tre concerti estivi

Una stretta di mano, e la decisione è presa: sarà la Zed, società organizzatrice di eventi, a sistemare il terreno di gioco dell'Euganeo dopo i tre concerti estivi di Marco Mengoni, Rammstein e Tiziano Ferro, che si terranno rispettivamente il 20 giugno, il primo luglio e il 14 luglio.

Euganeo

L'accordo è stato trovato - come spiega "Il Gazzettino" - durante un incontro tenutosi ieri, mercoledì 12 ottobre, a Palazzo Moroni tra l'assessore allo sport Diego Bonavina, il presidente del Calcio Padova Alessandra Bianchi e il socio di Zed Daniele Cristofori. L'assessore Bonavina ha dichiarato in merito sul quotidiano locale: «Zed ha dato la massima disponibilità per la gestione di eventuali problemi al campo dell'Euganeo che si dovessero venire a verificare dopo la stagione dei concerti. Abbiamo fatto un incontro per la programmazione futura per non ritrovarci con il fondo del terreno di gioco nelle condizioni in cui ci siamo trovati quest'anno e c'è stata ampia condivisione in tutto quello che ci si è detti. L'Euganeo è uno stadio di calcio sino al 15 giugno, dal 15 giugno sino al 15 luglio diventa lo stadio dei concerti e poi riprende a essere uno stadio del calcio».