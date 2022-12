Consulenza personalizzata e rispetto per l’ambiente: a Limena la concessionaria al servizio del cliente

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Presente in undici città del Veneto, Manzotti Automobili è un’impresa di famiglia attiva nel settore dell’auto che conta, tra i suoi punti di forza, un personale altamente qualificato e il rispetto per l'ambiente, da sempre una delle priorità aziendali.

A Limena Manzotti Automobili è presente con la concessionaria Suzuki ufficiale per il territorio padovano, che accoglie al suo interno tutti i modelli della casa giapponese, l'unica ad offrire su tutta la gamma tecnologia ibrida di serie attenta all'ambiente, trazione 4wd Allgrip per affrontare al meglio la stagione invernale e sicurezza della guida assistita di serie. Dalle piccole Ignis e Swift al top di gamma Suzuki Across, tutti i modelli possono essere provati, attraverso test drive personalizzati e guidati, presso la sede di Limena e gli altri punti vendita Suzuki Manzotti.

Fondato nel 1954 da Giovanni Manzotti, il gruppo offre numerosi servizi ai propri clienti, tra cui interventi di officina, carrozzeria, assistenza e ricambi auto in tutto il territorio veneto. Le sedi Manzotti Automobili e Manzotti Moto sono presenti nelle province di Treviso, Belluno, Padova e Vicenza: «In ognuna di esse ci impegniamo per offrire ad ogni cliente una consulenza personalizzata per le sue esigenze di mobilità. Dalla vendita di auto, moto e veicoli commerciali nuovi, usati e KM0, al noleggio a breve e lungo termine, senza dimenticare il servizio di assistenza delle nostre officine specializzate e la fornitura di ricambi» spiegano i titolari.