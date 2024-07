Concolato (Pd) presenta una mozione: «Servono più park rosa tra ospedale, scuole e edifici pubblici»

Depositata in Consiglio Comunale la richiesta per l'istituzione degli "stalli rosa" nel Comune di Padova. Questi nuovi spazi di sosta, dedicati alle donne in gravidanza e ai genitori con bambini fino ai due anni di età, hanno l’obiettivo di rendere la città più accessibile e a misura di famiglia. Con la mozione, presentata dal Consigliere comunale del Partito Democratico Marco Concolato, la città di Padova potrà implementare questo servizio dedicato in prossimità di strutture socio-sanitarie, scuole, asili ed edifici pubblici. La proposta si basa sulle recenti modifiche al Codice della Strada, che permettono ai Comuni di riservare parcheggi speciali per facilitare la mobilità di queste categorie.

«Vogliamo migliorare la qualità della vita in città facilitando la mobilità di donne in gravidanza, mamme e papà - dichiara Marco Concolato - .Gli stalli rosa rappresentano un piccolo, ma significativo passo, verso una maggiore attenzione alle esigenze di questi ultimi. Lo spazio pubblico in città dovrà essere, sempre di più, a misura di bambini e bambine e questa iniziativa va in questa direzione». L'impegno richiesto al Comune è per regolamentare l'uso di questi parcheggi, garantendo la segnaletica adeguata e le modalità per richiedere il contrassegno necessario. Con questa mozione, Padova si allinea ad altre città che hanno già adottato misure simili, dimostrando una rinnovata sensibilità verso la genitorialità e la conciliazione vita-lavoro.