Sono iniziati questa mattina alle ore 9 al padiglione 7 della Fiera di Padova le prove di preselezione del concorso per l’assunzione di 60 istruttori amministrativi cat C. Le prove, visto l’elevato numero dei partecipanti, proseguiranno fino alla mattina di giovedì 24 giugno.

6.121 candidati per 60 posti: in Fiera il concorso per l’assunzione di nuovi istruttori amministrativi