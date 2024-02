Maxi-concorso regionale, oltre 2.500 aspiranti infermieri per 439 posti

Si sono ritrovati di prima mattina, pronti a "battagliare" pur di ottenere l'agognato posto fisso: sono 2.531 i potenziali infermieri che si sono recati alla Kioene Arena di Padova per il maxi-concorso regionale che mette a disposizione 439 posti tra tutte le Ulss regionali, le aziende ospedaliere di Padova e Verona e lo Iov - Istituto oncologico veneto.

Concorso

Basta vedere la suddivisione azienda per azienda per intuire come si tratti (soprattutto in alcuni casi) di un autentico terno al lotto: l'Ulss 1 Dolomiti ha avuto 163 candidati per 95 posti disponibili, l'Ulss 2 Marca Trevigiana 333 candidati per 70 posti disponibili e l'Ulss 3 Serenissima 440 candidati per 80 posti disponibili. Per quanto riguarda l'Ulss 4 Veneto Orientale in 126 hanno provato ad accaparrarsi una delle 76 posizioni aperte, mentre erano 179 i candidati per i 10 posti liberi all'Ulss 5 Polesana. Emblematico il caso padovano: per quanto riguarda sia l'Ulss 6 Euganea che lo Iov - Istituto oncologico Veneto i posti a disposizione erano solo uno a testa, e a cercare di conquistarli sono stati rispettivamente in 277 e in 53, mentre l'Azienda Ospedaliera ha avuto 349 candidati per 10 posizioni libere. Chiudono il cerchio i 104 candidati dell'Ulss 7 Pedemontana per 36 posti liberi, i 183 dell'Ulss 8 Berica per 40 posti e i 324 dell'Azienda Ospedaliera di Verona per 20 posti.