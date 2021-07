Medicina, domani la carica dei 1139 aspiranti specializzandi

Il Mur ha stabilito la data e le modalità del concorso di ammissione alle Scuole di Specializzazione con accesso riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia. La prova sarà nazionale e si terrà per l’intero territorio italiano domani 20 luglio.

La prova padovana

La prova, svolta su un applicativo creato da Cineca, si terrà mediante utilizzo del pc e consiste nella risposta multipla a 140 quesiti per la risoluzione dei quali i candidati avranno a disposizione 210 minuti. Il numero di candidati assegnati a Padova è di 1139. Risulta inferiore agli scorsi anni in quanto il Mur, a causa dell’emergenza pandemica, ha richiesto a tutti gli atenei che hanno una Scuola di Medicina e Chirurgia di mettersi a disposizione (negli anni scorsi la numerosità era stata di 1413 lo scorso anno e di 1782 nel 2019, essendo Padova l’unico ateneo del Triveneto a ospitare gli specializzandi, mentre quest’anno le selezioni si tengono anche a Verona, Trieste, Udine e Trento). La prova si terrà a Padova presso l’Ente Fiera padiglione 7, a partire dalle 14.00 di domani 20 luglio. L’ateneo ha messo in opera tutti i presidi e tutte le azioni volte al contrasto del Covid-19 in sinergia con il Ministero e come di prassi per tutte le attività che lo coinvolgono. Il Ministero non ha ancora determinato il numero di contratti attribuiti a Padova e nemmeno la ripartizione tra le Scuole. A livello nazionale i contratti di formazione medico specialistica sono aumentati, portandosi a più di 13.000.

Specializzazioni

Le Scuole di Specializzazione attivate ed accreditate presso l’ateneo di Padova dal Mur sono 47, quelle con la numerosità più alta sono: Anestesia e rianimazione, Pediatria, Chirurgia generale, Medicina interna, Medicina dell’emergenza e urgenza, Geriatria.