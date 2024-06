Condannato lo speaker Gottardo: «Non si possono più toccare i fascisti. E' il mondo al contrario»

Condannato a otto mesi con la condizionale e in solido con Radio24 per una cifra che si aggira in totale ai 17mila euro, lo speaker Alberto Gottardo. Questo per aver indicato dove il ristoratore del comune di Sequals, in provincia di Pordenone, Ferdinando Polegato, aveva fatto un murales con l'effige di Benito Mussolini. Polegato, dichiaratamente fascista come ha ripetuto anche in tribunale confermando ciò che non nasconde, basta cercare su un qualsiasi motore di ricerca e ci si fa un'idea. L'ammiratore di "sua eccellenza Benito Mussolini", come ama definirsi calpestando quotidianamente la Costituzione, Polegato, ha portato in tribunale Alberto Gottardo perché a commento di un suo annuncio fatto via social durante il periodo del Covid, mostrando fieramente la faccia del duce dipinta sulla parete del suo locale in cui suggeriva di "marchiare" i comunisti, si offriva di andare a fare lo stesso disegno nelle case di chiunque lo avesse contattato. Lo speaker aveva risposto come nel suo stile, un mix di sarcasmo, ironia e provocazione.

L'episodio è accaduto durante una trasmissione de La Zanzara, che di quegli ingredienti si serve quotidianamente da anni e dove Alberto Gottardo è stato spesso ospite per diverso periodo. Una trasmissione dove andare sopra le righe è quasi d'obbligo, quindi sembrava non una uscita così clamorosa quella di Gottardo. Indicando l'indirizzo del posto che certo non era segreto visto che si tratta di un locale pubblico, commentava: «Se andasse a fuoco quel casolare non verserei una lacrima». Ed è questa la frase incriminata, pronunciata durante la trasmissione condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Poco dopo il "murales" si ritrovò con diversi imbrattamenti. Per la procura di Milano la condotta di Alberto Gottardo va perseguita come istigazione a commettere un reato. Il casolare negli anni ha subito diversi atti vandalici, ma difficile pensare sia accaduto perché durante una puntata, era il 29 marzo 2021, di una trasmissione radiofonica per quanto popolare, lo speaker padovano ha pronunciato quella frase. Non per il tribunale di Milano, però.

«Certo che è paradossale che lui si è presentato in aula dichiarandosi fascista e ammiratore di Benito Mussolini, sua eccellenza come dice lui, e sono stato condannato io. Questo è il mondo al contrario, allora ha ragione Roberto Vannacci», ci dice rispondendo con la prima provocazione. Una vicenda che se non fosse seria, stiamo parlando di condanne e di tribunali quindi un gioco non è visto che ci sono di mezzo anche spese e risarcimenti, parrebbe quasi inverosimile. «Il vice procuratore ordinario aveva chiesto 10 mesi di carcere, mi è andata bene perché mi hanno dato sulla parte penale la sospensione condizionale della pena, che vuol dire che non posso più dire dov'è quel murale, né fare nessun commento a qualsiasi cosa accada. Spero che quel murale non venga mai colpito da un fulmine, perché altrimenti me la gioco la condizionale e potrei essere il mandante morale del fulmine stesso».

«Un fascista fa l'effige di Benito Mussolini della peggiore figura che si sia vista in Europa nell'età moderna, ispiratore di Adolf Hitler, cosa che era già stata segnalata da Anpi e io dico quella cosa. Alcuni giorni dopo sono apparse delle labbra con una sigaretta a Mussolini e credo di ricordare anche dei "cazzi che volavano" - dice proprio così Gottardo - e un "w Stalin", di fatto sono condannato come istigatore di quell'atto. In Germania un ristoratore facesse un murales di 6 metri dedicato al Fuhrer e poi uno speaker radiofonico dicesse quanto ho detto io, non verrebbe mai condannato. A me fa ribrezzo vedere effigiato Benito Mussolini. E lo rivendico. Altro che statista, una sciagura è stato. Ma in questo mondo al contrario io sono meritevole di 8 mesi di carcere». Gottardo è amico del consigliere regionale Joe Formaggio, glielo facciamo notare visto che anche lui ha una certa passione per quel passato per fortuna lontano. «Quando notai nel ristorante di Joe Formaggio un busto di Benito Mussolini io glielo rubai portandolo via dal ristorante. Ringrazio Joe Formaggio per non avermi denunciato altrimenti finivo dentro per furto. E spero che non lo faccia mai perché non mi ricordo assolutamente dove diavolo (non dice esattamente così, n.d.r.) l'ho messo».

Gottardo per fare fronte alle conseguenze, anche economiche, di questa vicenda, ha attivato una raccolta fondi. Ringrazio sin da ora tutti gli antifascisti che mi vorranno dare una mano. Per sostenere lo speaker Alberto Gottardo c'è un apposito link attraverso il quale sta cercando di raccogliere i 17mila euro che gli sono costati quella battuta.