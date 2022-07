Confapi tra le protagoniste dello storico accordo sul gas algerino. Le Pmi padovane guardano all'Africa

L'accordo sottoscritto in Algeria scrive una nuova pagina per quanto riguarda le forniture energetiche e l'Italia. Confapi Padova è e sarà tra le protagoniste di questa nuova partnership

Un accordo storico quello che si è garantito tra Italia e Algeria, sottoscritto a poche ore dalla caduta del Governo Draghi. Un patto, quello tra i due Paesi che garantisce all'Italia la fornitura di gas necessaria in un momento in cui i rapporti con la Russia sono completamente capovolti. Un accordo, quello sottoscritto dai due Paesi, che comprende anche una forte collaborazione tra le piccole medie imprese algerine e italiane, con una forte presenza di imprese padovane. E' stato infatti Jonathan Morello Ritter, di Confapi Padova, uno dei protagonisti di questo accordo, il quale ci ha spiegato nel dettaglio in cosa consiste. «Una collaborazione che coninvolgerà le nostre aziende a lavorare con quelle algerine sia nel settore della ricerca, dello sviluppo, del turismo e dell'intelligenza artificiale. Una grande opportunità anche per aprire la strada verso un grande mercato emergente come quello africano con il quale ci dobbiamo confrontare e collaborare», ha spiegato Jonathan Morello Ritter.