Nuovo Polo della Salute di Padova Est, arriva l'ok della conferenza dei servizi: ecco come sarà

Ora sì, che si può procedere: la Conferenza dei Servizi convocata dall'Azienda Ospedaliera di Padova ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo Polo della Salute di Padova Est, in zona San Lazzaro.

Polo della Salute

La Conferenza dei Servizi ha visto la partecipazione di 34 tra enti istituzionali e aziende direttamente interessate al progetto, le quali, dopo aver presentato nei mesi scorsi le loro osservazioni, hanno dato il via libera. Il Polo di Padova Est disporrà di un'area dedicata di circa 40 ettari inserita nel quadrante est della Città di Padova e si svilupperà su una superficie di circa 212.000 mq. Avrà una piastra polifunzionale, edifici per le degenze, edifici per le attività di outpatients, una torre della ricerca e un polo dei servizi. Il progetto di fattibilità ha avuto il contributo di 9 gruppi di lavoro tematici con 70 professionisti interni all' azienda sanitaria e un raggruppamento di progettisti esterni di oltre 120 ingegneri e architetti. Le sale operatorie saranno 45 dotate di elevata tecnologia: sale ibride, sale angiografiche, sale operatorie IORT, sale endoscopiche, sale con robot e apparecchiature diagnostiche d'avanguardia (RX, TAC, RMN, eco, PET-CT, PET-RM, ecc.). A corredo dell'attività assistenziale, è prevista la realizzazione della Torre della Ricerca inserita nel complesso ospedaliero dove l'attività universitaria integrerà con la ricerca, la didattica e il trasferimento tecnologico. L'importo del quadro economico complessivo per la realizzazione dell'opera è di 870 milioni e 819mila euro.