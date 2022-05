L'ufficio di psicologia del lavoro di Confesercenti ha aiutato 500 persone

Continua l’attività dell’Ufficio di Psicologia del Lavoro di Confesercenti, che ormai dal 1997 ha avviato una convenzione con la Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova e di Trieste. Il servizio si occupa di sostegno psicologico in ambito lavorativo, gestione dello stress lavoro correlato, analisi del clima aziendale e orientamento lavorativo ed è anche sede di tirocinio professionalizzante per i neo-laureati in Psicologia che devono accedere all’esame di Stato.

Il servizio

Si tratta di un servizio d’ascolto , coordinato dalla dottoressa Silvia Serafini, con l’aiuto delle dottoresse Martina Travaglia e Sara Ferro, adibito sia alla consulenza psicologica e telefonica (al numero 049 8698654) sia alla segnalazione dei casi più urgenti di depressione e ansia in ambito lavorativo che saranno indirizzati a psicoterapeuti qualificati che provvederanno ad un intervento tempestivo e mirato.

Serafini

«Sono almeno 10 le telefonate che settimanalmente il nostro ufficio riceve, soprattutto da imprenditori in difficoltà, giovani che stentano ad inserirsi nel mondo del lavoro e soprattutto richieste di aiuto da parte di over 50 che hanno perso il lavoro - racconta la dott.ssa Silvia Serafini. Profili diversi, ma tutti provati da un comune senso di ansia, depressione, insoddisfazione e preoccupazione. Un pesante disagio personale sicuramente acuito dalla profonda crisi sistemica del nostro Paese. La situazione precaria in cui si ritrovano, le insicurezze lavorative legate alla crisi che vivono e la costante preoccupazione per un futuro che vedono incerto e buio, stanno provocando un aumento di queste patologie. È quindi necessario mettere in primo piano la loro salute mentale, oltre a quella fisica e continuare a fornire loro una prima assistenza psicologica concreta e gratuita affinché le temporanee difficoltà “emergenziali” non si trasformino in problemi persistenti di più ampia portata».