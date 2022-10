Caro Bollette, attivato lo sportello energia di Confesercenti

Attivato lo Sportello Energia che offre un servizio di supporto e consulenza a tutti i soci Confesercenti interessati a trovare soluzioni efficaci per il risparmio energetico.

I servizi offerti

In partnership con Innova Energia, un check-up sui consumi delle bollette di elettricità e gas per verificarne i costi. Un’ analisi per interventi di efficientamento energetico. Di che interventi di efficientamento energetico si tratta? Impianto fotovoltaico: analisi dei costi di realizzazione e istallazione di pannelli fotovoltaici. Comunità energetiche: per massimizzare lo sfruttamento di energia pulita attraverso il sistema Smart Grid che permette a chi possiede un impianto fotovoltaico connesso in rete (prosumer) di condividere la sua energia in eccesso con altri consumer della rete. Sistemi di domotica e ad illuminazione Led: analisi dei costi di realizzazione e istallazione di sistemi smart home e illuminazione a basso consumo. Modalità per beneficiare di forme di incentivazione fiscale attraverso il calcolo del credito d’imposta e di forme di finanziamento degli interventi desiderati tramite la Cassa del microcredito che consente alle imprese che hanno meno di 5 anni di vita di ricevere prestiti fino a 40/50 mila euro.