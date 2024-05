Configliachi, affidati i lavori sull'edificio dell'Arcella: diventerà una mediateca con scuola di cucina

In settimana sono stati affidati i lavori per la riqualificazione dell'ex Configliachi all'Arcella. Il cantiere è stato affidato alla Sicea, vincitrice di una gara d'appalto alla quale avevano partecipato 6 imprese, con un'offerta al ribasso sulla base d'asta di 6,7 milioni di euro. L'edificio rientra in un progetto di riqualificazione dell'area di San Carlo, insieme alla palazzina ex Coni e piazza Azzurri d'Italia, che sarà completato grazie ai fondi del Pnrr. L'amministrazione comunale vuole realizzare un polo culturale con mediateche, aule studio e una parte del liceo Marchesi. L'amministrazione ha cercato di velocizzare tutto dopo il dramma della Befana, quando tre ragazzi morirono all'interno dopo aver cercato riparo dal freddo e aver acceso un fuoco.

I fondi

L'amministrazione comunale ha inserito il progetto di riqualificazione dell'area San Carlo nel bando ministeriale sulla qualità dell'abitare "Pinqua" voluto dal governo Conte bis, incassando all'epoca anche l'ok del cda del Configliachi. Progetto poi trasferito tra quelli da realizzare con il Pnrr. Entro 2 anni, quindi, il cuore dell'Arcella dovrebbe ospitare una grande mediateca, delle sale lettura, un caffè letterario, grandi spazi per l'arte contemporanea, aule sociali, didattiche, un grande ristorante e una scuola di cucina targata Pedrocchi. Tutto sarà poi collegato all'ex Coni (a breve partirà la demolizione), dove è prevista una grande mediateca e un ristorante con terrazza e ascensore in vetro.