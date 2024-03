Configliachi, i sindacati: «Assumono dirigenti invece di infermieri e operatori socio sanitari»

L’Istituto di via Sette Martiri, vive una situazione difficile sotto il profilo finanziario. E' recente la sottoscrizione a livello regionale di uno specifico piano di rientro economico per scongiurarne il commissariamento dovuto alla massa debitoria. Non più tardi della settimana scorsa i sindacati Cgil Fp, Cisl Fp e Uil sono stati respinti per la richiesta delle spettanze economiche arretrate: «Il tutto nell’ambito di una pesante riorganizzazione interna, di cui peraltro le organizzazioni sindacali ad oggi non hanno ricevuto organica ed esaustiva informazione e di cui da tempo richiedono l’attivazione di un tavolo permanente sulle strategie riorganizzative con ricaduta sul personale e sui carichi di lavoro».

I sindacati

«In un contesto tanto complicato, la direzione dell’ente sceglie di continuare ad assumere personale amministrativo peraltro con caratura dirigenziale, dimenticando di avere un dirigente in aspettativa e aver abortito recentemente 2 concorsi per tale profilo - si legge in una nota - . Vi sono delle importanti carenze di personale sanitario, infermieri e operatori socio sanitari, i concorsi attivati nel tempo finalizzati ad assunzioni a tempo indeterminato si sono tradotti in proposte di contratto per una durata di pochi mesi, chiaramente snobbate, in un periodo di grande richiesta, dai contattati. Viene costantemente ribadito dalla direzione la difficoltà economica in cui si dibatte l’ente, in questo frangente appare evidente la contraddizione legata alla retribuzione della dirigenza. La direzione continua a garantire la missione pubblica dell’istituto salvo poi continuare nell’esternalizzazione progressiva dei reparti, in netta contrapposizione con le parti sindacali che esigono la reinternalizzazione dei servizi come avvenuto per la portineria. La domanda che i lavoratori si pongono è la seguente: quale futuro per la casa di riposo? Chiederemo un incontro urgente al sindaco e presidente della Provincia Sergio Giordani e all’assessora Lanzarin chiedendone l’intervento prima che la situazione degeneri ulteriormente».