Casa di riposo Configliachi, dipendenti in rivolta: ancora nessun pagamento degli arretrati

Grande preoccupazione tra i lavoratori della casa di riposo Configliachi con sede in via Sette Martiri a Padova.

L’Amministrazione durante l’incontro con Cgil, Cisl e Uil rappresentative dei lavoratori dell’Ente ha comunicato l’impossibilità di riconoscere nei tempi contrattualmente normati gli arretrati contrattuali previsti dal nuovo contratto di lavoro. «Gravissimo il fatto, che oltre al mancato rispetto delle tempistiche, non si intraveda il pagamento complessivo neppure in una ipotesi di rateizzazione - si legge in un comunicato congiunto di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl - .Da tempo l’ente non riesce a conseguire saldi positivi di bilancio, la legittima preoccupazione dei lavoratori si riassume nel sospetto di un ulteriore peggioramento dei conti che possa pregiudicare nel breve/medio termine anche l’erogazione degli stipendi».

I lavoratori

«I lavoratori in forte crisi numerica, dall’avvento della pandemia hanno continuato a garantire turni massacranti con senso di responsabilità e dedizione al lavoro, sacrificando la propria vita privata a tutela degli ospiti ricoverati nella struttura, non hanno desistito nonostante il mancato pagamento della produttività, oggi la situazione è divenuta insopportabile, complice la crisi economica, il mancato pagamento degli arretrati rappresenta uno schiaffo alla loro dignità di lavoratori - proseguono - a cui Cgil, Cisl e Uil dicono "no", annunciando iniziative a loro sostegno.

Il Configliachi e ad Alta Vita Ira, sono le più grandi case di riposo pubbliche della città di Padova trattasi di due Ipab su cui gravano i problemi legati alla mancata riforma legislativa regionale da sempre promessa ma ancora inattuata della Giunta Zaia».

Breda

«L’Istituto di via Sette Martiri gestisce anche la residenza Breda di Ponte di Brenta, bene residuale del fallimento legato alla ex Fondazione Breda, struttura la cui manutenzione dovrebbe essere garantita dal Commissario liquidatore nominato dalla Regione Veneto, di cui al momento sulla scorta delle dichiarazioni dell’Amministrazione non si hanno notizie, causando esborsi non dovuti del Configliachi - chiudono - L’amministrazione rappresenta come boccata d’ossigeno la vendita da tempo annunciata ma ad oggi, nonostante le uscite giornalistiche mai concretizzatasi, dell’immobile di proprietà sito all’Arcella in Via Guido Reni. Gli acquirenti interessati sarebbero il Comune di Padova e la Provincia di Padova rappresentati da Sergio Giordani, come del resto risultano nominati dalla stessa persona quota parte dei membri del consiglio di amministrazione del Configliachi. Cgil, Cisl e Uil chiederanno un incontro urgente al sindaco e presidente Giordani e all’assessora Lanzarin chiedendone l’intervento prima che la situazione degeneri ulteriormente».