A Padova Congress le migliori menti da tutto il mondo a confronto sull’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale ha davvero superato quella umana? In che modo l’Intelligenza Computazionale con le sue applicazioni sta modificando il mondo che ci circonda, il nostro modo di lavorare, di vivere, di relazionarci? Interrogativi davvero cruciali, che attraversano il mondo della ricerca scientifica, ma anche le vite di tutti. Dal 18 al 23 luglio i più importanti ricercatori nell’ambito dell’Intelligenza Computazionale, in arrivo da tutto il mondo, si danno appuntamento a Padova Congress per un evento di rilevanza globale che arriva per la prima volta in Italia: il nuovo centro congressi, uno spazio tecnologico e contemporaneo disegnato da Kengo Kuma e inaugurato lo scorso aprile, ospita l’IEEE World Congress on Computational Intelligence – IEEE WCCI 2022, il più rilevante appuntamento dedicato alla ricerca in questo settore.

Numeri

Oltre 1600 iscritti in arrivo da tutti i continenti, quasi 1500 lavori scientifici presentati su un totale di oltre 2600 candidature sottomesse, 260 diverse sessioni in sei giorni fra plenarie, workshop, appuntamenti formativi verticali (tutorial), 6 plenarie, 8 competizioni accademiche, 21 keynote speech con i massimi esperti mondiali di Intelligenza Computazionale, 600 ore di appuntamenti in modalità ibrida, negli spazi di Padova Congress e del vicino padiglione 11 e online: questi i numeri di un evento destinato ad avere un impatto molto rilevante sia nel campo della ricerca sia per quanto riguarda l’indotto per il territorio padovano.

Eventi

Due i general chair dell’evento, responsabili dell’organizzazione: Alessandro Sperduti, professore del Dipartimento di Matematica dell’Università di Padova e il professor Marco Gori dell’Università di Siena, cui si affianca l’honorary chair Piero Bonissone. «Un evento davvero straordinario che rappresenta per noi e per l’intera città un motivo di grande orgoglio, un appuntamento conquistato da Padova Congress a seguito di una selezione internazionale vinta grazie a un bellissimo lavoro di squadra che ha visto insieme l’Università, Padova Hall, la società organizzatrice Rembel Group e Padova Convention e Visitor Bureau. Padova Hall si propone come un hub dell’innovazione al servizio del territorio e questi sei giorni, segnati da una fortissima circolazione del sapere e delle sue applicazioni concrete, saranno un’occasione di contaminazione anche per noi e per il nostro territorio», spiega Marco Valsecchi, direttore generale di Padova Hall. «L’assegnazione di questo evento - aggiunge Alessandro Sperduti – è anche un riconoscimento per il valore dell’attività di ricerca sull’Intelligenza Computazionale dell’Università di Padova: un’attività interdisciplinare che coinvolge più dipartimenti, dal Dipartimento di Matematica al Dipartimento dell’Ingegneria dell’informazione fino all’ambito medico senza dimenticare l’eccellenza rappresentata dal centro di ricerca interdipartimentale e interdisciplinare Human Inspired Technologies, una realtà unica che vede insieme ricercatori di varie discipline collaborare sui temi delle tecnologie ispirate all’uomo»

Programma

Fra gli speaker nel fittissimo programma del IEEE WCCI 2022 figurano nomi quali, solo per citare i principali, i due premi IEEE Frak Rosenblat Jim Keller, dell’Università del Missouri, e Paul Werbos che presenteranno le loro ricerche rispettivamente su data streaming e reti neurali, di cui Webos è stato il pioniere, Michael Bronstein dell’università di Oxford con le ricerche sulle tecniche di apprendimento per grafi, Bing Xue della Victoria University, protagonista anche di un panel su “diversity, equality & inclusion”, con le ricerche nell’ambito dell’evolutionary computation, ovvero nell'ottimizzazione iterativa continua e combinatoria della soluzione di un problema. Infine, Tinne Tuytelaars, della Università Cattolica di Lueven, che parlerà di come le macchine possano imparare senza dimenticare. Molti gli appuntamenti dedicati al Deep Learning. Il congresso è promosso da IEEE, la più importante organizzazione al mondo nell'ambito dell'ingegneria elettrica ed elettronica e delle tecnologie dell'informazione, in collaborazione con l’Università di Padova. L’organizzazione dell’evento è stata affidata alla società Rembel Group supportata dalla collaborazione di Padova Hall e Padova Convention & Visitors Bureau (Consorzio DMO Padova). L’appuntamento raggruppa sotto un unico evento, negli anni pari, tre diverse conferenze che si tengono invece separatamente negli anni dispari. Al congresso mondiale si affianca inoltre, il 19 luglio, AI Forum 2022, l’evento più importante sull’intelligenza artificiale per le imprese con workshop, innovation talk, incontri e una expo area dedicata alle soluzioni più innovative. Non solo: in occasione del IEEE WCCI 2022 è in programma, il 21 luglio, una giornata speciale dal titolo #INNOAI: dedicata a un confronto innovativo tra i principali competence center italiani, aziende e professionisti. I temi principali saranno la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo del mondo imprenditoriale italiano basato su Industria 4.0 e PNRR. Due eventi “ancillari” fortemente voluti dagli organizzatori che saranno anche occasione per favorire lo sviluppo di nuove possibilità di trasferimento tecnologico in Italia. Fra gli appuntamenti da segnalare, nella serata di martedì 19, una singolare sfida a colpi di cruciverba macchina-uomo che vedrà in campo la nuova macchina intelligente WebCrow sviluppata dall’Università di Siena in collaborazione con Expert.Ai, con il suo potentissimo modulo di ricerca sul web che seleziona le risposte esatte trattenendo solo quelle compatibili con i vincoli imposti dallo schema di risoluzione del cruciverba. La gara sarà aperta anche ai cittadini interessati a sfidare WebCrow. Mercoledì 20 è invece in programma un meeting che riunirà le migliori ricercatrici a livello mondiale: la presenza femminile in questo ambito è ancora fortemente minoritaria, ma negli ultimi anni sta crescendo in modo significativo. Non mancheranno i momenti conviviali, occasioni imprescindibili di relazioni, come la cena con oltre mille partecipanti in programma giovedì 21 al padiglione 11.