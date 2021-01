XII congresso provinciale US Acli: "Associazioni in rete, con lo sport protagonisti del cambiamento"

Sabato 16 gennaio con inizio alle ore 9 è in programma il XII Congresso provinciale dell’Us Acli di Padova, dal titolo “Associazioni in rete, con lo sport protagonisti del cambiamento”. L’appuntamento istituzionale a ricorrenza quadriennale in occasione del rinnovo delle cariche dirigenziali, sarà un momento di verifica del percorso intrapreso fino ad oggi e di progettualità per il quadriennio futuro.

Sport di base

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo a messo a dura prova il settore dello sport di base; sarà quindi necessario individuare nuove strategie per poter riprendere in sicurezza il prezioso lavoro di promozione dello sport e del benessere personale. A tal proposito sarà anche presentato l’osservatorio istituzionale sulle criticità delle società sportive nella fase della ripartenza, uno strumento per monitorare e supportare le società nell’affrontare le difficoltà e le preoccupazioni alla ripresa delle attività. Il congresso si svolgerà on line.

Convegno nazionale

Alla relazione iniziale del Presidente provinciale Enrico Boni che termina il suo mandato, seguirà il convegno nazionale “La rete della legalità: quale impegno nell’emergenza? Come organizzare la ripartenza?” con interventi di Damiano Lembo Presidente nazionale Us Acli, Pierpaolo Romani coordinatore nazionale Avviso Pubblico, Daniela Isetti vice Presidente Federciclismo, Diego Bonavina Assessore allo Sport e Legalità Comune di Padova e Lucilla Andreucci consigliere di Presidenza nazionale di Libera con delega allo sport. Coordina Piercarlo Presutti capo redazione sport Ansa. La mattinata terminerà con la votazione per il rinnovo delle cariche di Presidente, consiglieri provinciali, revisori dei conti e delegati ai congressi regionale e nazionale.