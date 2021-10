Studenti Per Udu Padova, svolto il settimo congresso: il nuovo coordinatore è Domenico Amico

Venerdì 29 ottobre si è tenuto il settimo congresso di Studenti Per Udu Padova, associazione di studenti universitari e prima lista dell'Ateneo patavino, che ha come obiettivo quello di rispondere alle necessità della popolazione studentesca attraverso servizi sindacali e rappresentanza attiva.

Studenti per Udu Padova

I lavori congressuali si sono aperti con i saluti istituzionali del Comune e dell'Università, proseguendo poi con la relazione introduttiva di Pietro Notarnicola, coordinatore uscente, che ha ricordato l'importante lavoro svolto da Studenti Per in questi tre anni, con tante mobilitazioni di piazza, numerosi tavoli con l'università, un costante confronto con numerose associazioni e il sindacato dei lavoratori. «Non sono stati tre anni facili - dichiara Pietro Notarnicola - e se siamo arrivati fin qui è grazie al fatto che centinaia di studenti hanno contribuito a scrivere un pezzo di storia nella nostra associazione, e tanti altri che sono pronti a continuare a farlo, a lottare per un'università diversa. Studenti Per vuole continuare a fare politica, quella che parla, quella che non si arrende, quella che sa bene da che parte stare».

Interventi

Tanti sono stati anche gli spunti dal mondo del lavoro, con gli interventi della Cgil, che hanno arricchito il confronto, aggiungendo elementi di analisi attuale e ricordando la continuità delle lotte di entrambe le realtà. Nel pomeriggio hanno portato il loro contributo partiti e associazioni, le UDU di Venezia, di Verona e di Trento. Hanno poi portato i loro saluti Giovanni Sotgiu, Coordinatore nazionale dell'Unione degli Universitari e Tommaso Biancuzzi, Coordinatore nazionale della Rete degli Studenti medi, associazione gemella dell'Udu e con cui Studenti Per da sempre condivide le lotte. È stato quindi discusso e votato il documento politico, che contiene gli obiettivi del prossimo mandato, definendone le idee fondanti e moventi. Infine è stato eletto il nuovo esecutivo, composto da Domenico Amico, nuovo coordinatore, Samuele Dalla Libera, in qualità di responsabile organizzativo, Virginia Libero, presidente di Studenti Per e Anna Tesi, Alessia Conti e Francesco Sanson come membri dell'esecutivo.

Domenico Amico

Dichiara Domenico Amico, coordinatore dell'Udu Padova: «L'emozione è sicuramente tanta: siamo consapevoli del ruolo che andremo a ricoprire e della fiducia che tutti i nostri iscritti hanno riposto in noi. Sono numerose le sfide che ci aspettano, da subito sarà necessario ripartire dal Diritto allo Studio e dalla cittadinanza universitaria, allo stesso tempo vogliamo portare avanti battaglie che toccano il piano cittadino e quello regionale, non dimenticandoci della dimensione nazionale. È ancora tempo di lottare e resistere! Proseguiremo e rafforzeremo ancora di più il nostro rapporto con le altre realtà Udu e con la Rete degli Studenti Medi, con i quali abbiamo un rapporto fondamentale».