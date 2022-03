Un nuovo successo benefico della Pink Run, corsa/camminata riservata alle donne: donati 23.180 euro

La 12esima edizione della Pink Run si è ufficialmente conclusa lì dove era cominciata lo scorso 19 settembre: in piazza della Frutta, con la consegna di una corposa donazione di 23.180 euro alle due Onlus scelte quest’anno. A consegnare i due assegni da 11.590 euro Antonio Qualdi - presidente dell’associazione Pink Amici e ideatore, nel lontano 2010, dell’ormai storica corsa/camminata riservata alle donne – e l’assessore allo Sport Diego Bonavina.

Contenti e soddisfatti Elisa Grenci, presidente di Braccio di Ferro RfE Onlus e Davide Parise, consigliere di Women for Freedom.

Braccio di ferro RfE

Braccio di ferro RfE per la ristrutturazione dell’Hospice pediatrico di Padova. l’associazione Braccio di ferro RfE “Ricky for Ever” nasce il 15 luglio 2017 in memoria di Riccardo Molinaro Caridà, venuto a mancare a causa di un tumore cerebrale pediatrico a soli 10 anni. Lo scopo di questa Onlus è sostenere bambini con problematiche oncologiche, di gravi malattie, di dolore ed inguaribilità attraverso svariate attività - anche tramite la raccolta fondi - per aiutare lo sviluppo della straordinaria struttura che li ha accompagnati, l’Hospice Pediatrico di Padova.

Women For Freedom

Women For Freedom, organizzazione umanitaria nata per lottare contro la discriminazione e lo sfruttamento delle donne e dei bambini in condizioni di emergenza e povertà. In particolare, il progetto legato a Pink Run, si chiama “Energia Donna”: In Italia il 70% di chi ha perso il lavoro a causa della pandemia è donna. Noi aiutiamo chi è in condizioni di disagio a ritrovarlo. L’obiettivo è migliorare le opportunità di re-inserimento lavorativo per donne in condizioni di svantaggio sociale e/o economico attraverso l’attivazione di un tirocinio lavorativo e di un percorso di formazione. Il progetto nasce in seguito a l’emergenza sanitaria causata dal COVID, per rispondere all’aumento della disoccupazione femminile e per prevenire situazioni di dipendenza economica.

Negli anni passati sono stati raccolti e devoluti a 19 Onlus selezionate 371.929 euro

Foto di Luigi Pietro Scantamburlo - Comunicato stampa