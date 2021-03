Birrolandia: consegnati 13 letti a Clinica Pediatrica acquistati con le donazioni del «deliverig»

Un'iniziativa di solidarietà in pieno lockdown per dare una mano alla Clinica Pediatrica di Padova. Birrolandia, lo storico locale di via Nazareth a Forcellini, un anno fa, durante la prima fase della pandemia, ha raccolto centinaia di donazioni con un'idea originale: destinare i 2 euro della consegna a domicilio per acquistare una serie di letti destinati all'ospedale di Padova da mettere a disposizione dei genitori dei piccoli ricoverati che possono così stare vicini ai loro figli nei momenti più difficili.

La consegna

Emmanuele "Lele" Alfonzetti, conosciutissimo titolare del locale, l'altro giorno ha consegnato personalmente le brandine al professor Giorgio Perilongo, direttore della Clinica Pediatrica. «In questo modo i genitori potranno stare vicino ai loro figli nei momenti più delicati- racconta Alfonzetti- siamo riusciti a comprare le brandine con i fondi raccolti durante il lockdown del 2020. Quando qualcuno ordinava, i 2 euro della consegna venivano messi da parte e destinati a questa iniziativa. Devo ringraziare i clienti che si sono dimostrati generosi. Loro ci danno sempre una mano in tutte le nostre iniziative di solidarietà. E' un piccolo gesto per una delle eccellenze della sanità padovana in un momento particolarmente difficile per tutti».