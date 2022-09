Consegnato alla Penitenziaria il reparto di Medicina protetta dell'ospedale

Dopo anni di attesa viene finalmente consegnato alla Polizia Penitenziaria il Reparto di Medicina Protetta situato, come da indicazioni del Ministero della Salute e della Regione, in prossimità del reparto di Malattie infettive e tropicali dell’Azienda Ospedaliera di Padova. Tale reparto, la cui realizzazione era stata ultimata alla fine del 2019, dopo una serie di adeguamenti strutturali e strumentali, era stato temporaneamente destinato prima alla degenza dei pazienti della Pediatria e successivamente utilizzato come “Punto Tamponi Covid-19”.

La consegna

Terminata l’emergenza sanitaria l’Azienda sanitaria e la Regione Veneto hanno mantenuto gli impegni presi nel 2019 con la Fns-Cisl, all’esito di un incontro tenutosi a Palazzo Balbi e al quale presenziarono il Segretario Generale Fns Cisl Veneto Stefano Pegoraro, il Segretario Regionale Giuseppe Terracciano, l’Assessora alla sanità regionale Manuela Lanzarin e il Dott. Felice Nava, Dirigente sanitario e responsabile della sanità Penitenziaria. Ovviamente in quella sede non era stato previsto lo slittamento di tre anni causato dalla pandemia da Covid-19, ma nei vari solleciti presentati dalla FNS-CISL, le parti interessate garantivano che al termine dello Stato di emergenza il reparto sarebbe stato consegnato alla Polizia Penitenziaria, oggi finalmente divenuto realtà.

Reparto

Il reparto è destinato alla degenza dei detenuti che necessitano di cure e/o assistenza che non possono essere fornite in ambiente penitenziario e potrà ospitare fino a sei detenuti. «Abbiamo costantemente monitorato la situazione affinché le promesse fatte non finissero nel dimenticatoio e i nostri sforzi oggi ripagano noi e il Personale di Polizia Penitenziaria che come Fns Cisl siamo fieri di rappresentare - ha commentato il Segretario Territoriale Matteo Iannuzzi - .Il reparto ridurrà sensibilmente i carichi di lavoro dei due istituti patavini che già soffrono di una cronica e sempre maggiore carenza di personale. Inoltre, il continuo transito di detenuti nel pronto soccorso, creava un importante problema di ordine pubblico di cui fu data idonea informativa all’allora Prefetto di Padova».