Studente modello, un tumore si è portato via Mattia Pavanello

Un'altra giovane creatura non ce l'ha fatta. Stroncato da un male che l'ha colpito cinque anni fa, è morto ieri 8 marzo Mattia Pavanello. Aveva solo 14 anni e viveva con la famiglia a Conselve. Adesso regna il dolore tra papà Denis, mamma Patria e la sorella Emma, ma anche la consapevolezza che il loro Mattia ha vissuto questo ultimo percorso di vita con dignità ed entusiasmo, nonostante il male gli abbia condizionato la crescita e l'esistenza. Non ha mai perso la speranza di guarire, adorava trascorrere ore con i suoi amici, giocare, ridere. Voleva guarire Mattia, ce l'ha messa tutta. Negli ultimi mesi però il male ha dato un'accelerata decisiva e gli ha tolto ogni speranza di salvezza.

La malattia

Quando Mattia aveva 9 anni attraverso accertamenti clinici è emerso che era affetto da un osteosarcoma. Dopo la disperazione iniziale, è iniziato un percorso difficile dove il bambino con i suoi affetti più cari hanno provato in tutte le maniere a ritrovare la salute smarrita e la salvezza. Mattia ha proseguito gli studi con grande entusiasmo e l'affetto dei suoi compagni di classe e degli insegnanti sono stati per lui energia positiva per andare avanti con passione e voglia di superare ogni ostacolo. A giugno del 2022 con il massimo dei voti aveva ottenuto il diploma di licenza media ottenendo anche una borsa di studio. Era ora iscritto al primo anno di finanza e marketing all'istituto Mattei di Conselve. Le esequie sono state fissate per sabato 11 marzo alle 10 in chiesa a Conselve. Saranno in tanti coloro che vorranno salutarlo per l'ultima volta e stringersi alla famiglia in un momento così delicato.