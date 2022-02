Storica operazione per il rilancio del Pollini: Sanpaolo, Fondazione e Comune salvano la musica e 800 studenti

Il Conservatorio Cesare Pollini, storica istituzione musicale della città nata come “Scuola Musicale” nel 1878, verrà restaurato e ampliato per offrire a docenti e studenti gli spazi adeguati di cui hanno necessità e per accogliere le molte richieste di altri potenziali studenti, che giungono anche dall’estero. Il progetto nasce dall’accordo tra il Comune di Padova, Intesa Sanpaolo e il Conservatorio stesso che, in estrema sintesi, prevede il completo restauro della sede storica di via Eremitani grazie ai contributi del Ministero dei Beni Culturali e di Intesa Sanpaolo e l’ampliamento della stessa grazie alla messa a disposizione da parte della banca di una porzione del proprio Palazzo Foscarini e per la quale, una volta completati i lavori necessari, il Conservatorio sottoscriverà un affitto a canone agevolato.

Gli accordi

Nello specifico, gli accordi hanno previsto l’erogazione da parte di Intesa Sanpaolo di un contributo per la realizzazione del progetto di restauro della sede attuale del Conservatorio pari a 1,8 milioni di euro e il restauro della porzione adiacente di Palazzo Foscarini che sarà poi messa a disposizione del Conservatorio stesso. Si tratta di spazi che si sviluppano su più piani per una superficie complessiva di 2399 mq. La banca ristrutturerà anche la restante parte di Palazzo Foscarini che verrà poi utilizzata per attività al servizio del Gruppo.