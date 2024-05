E' il giorno dell'hub all'Alì: alle 18 parte un consiglio comunale di fuoco

Oggi, 27 maggio, la proposta di variante per concedere all'Alì i permessi di realizzare i magazzini della logostica in via Svezia sbarca in consiglio comunale. L'aula sarà chiamata ad approvare una delibera con una maggiorazione di richiesta per il contributo straordinario, che la famiglia Canella dovrebbe versare nelle casse di Palazzo Moroni, da 5,4 a 8 milioni di euro (7 di contributi più un milione di oneri di urbanizzazione) e infilando dentro il progetto di riqualificazione della caserma Romagnoli, che con quei soldi dovrebbe diventare per il 70% parco. Il restante invece sarà edificato. L'area entrerebbe così nel patrimonio comunale, che guadagnerebbe altri 7 milioni dalla vendita della cubatura. In aula arriveranno anche i residenti e i comitati, pronti a farsi sentire fino a tarda notte, quando dovrebbe arrivare il voto.

La maggioranza divisa

Non sarà la mozione per chiedere più verde in zona industriale a ricompattare il Pd. Quella depositata dai dem più scettici sull'ampliamento Alì, è solo uno dei passaggi precedenti al consiglio comunale per trovare, eventualmente, l'accordo per dare un voto favorevole. Altri però sono stati preparati durante il weekend. Marco Concolato e Giovanni Gabelli hanno depositato una mozione mercoledì con cui chiedevano l'impegno dell'amministrazione su cinque punti specifici, che fanno già parte di un documento assorbito dal Pd durante l'ultimo direttivo. In sostanza, chiedono più garanzie per Granze di Camin, la zona più vicina a dove Alì dovrebbe realizzare il centro logistico. E parliamo di garanzie ambientali. In aula però arriveranno con degli emendamenti, che dovranno essere discussi e approvati dalla maggioranza. A questo punto in ballo non c'è più solo il "si" o il "no" all'Alì, passato quasi in secondo piano rispetto ad una possibile crisi di maggioranza. Contro l'operazione, attualmente, c'è Coalizione Civica, metà Pd e parte della lista civica Giordani. Comunque vada a finire ci saranno degli strascichi, che nelle prossime settimane potrebbero diventare veri e propri strappi. Il capogruppo Luigi Tarzia potrebbe decidere di uscire dalla maggioranza e fare il battitore libero fino a fine mandato. Le due consigliere di Coalizione Civica, le ex assessore Chiara Gallani e Marta Nalin, ancora amareggiate per non aver potuto concludere la loro missione con un secondo mandato (Giordani ha preferito Andrea Ragona, che tra i tre era stato il meno votato), per quanto abbiano apprezzato uno sforzo politico del sindaco di andarle incontro sulla questione Alì, potrebbero aver perso la fiducia, sentendosi tradite su un tema a loro molto caro come il consumo di suolo. Potrebbero votare contro o al massimo uscire dall'aula al momento del voto, ma senza lasciare la maggioranza.

L'opposizione

Anche la minoranza arriva divisa. Fratelli d'Italia ormai è andata talmente oltre, annunciando denunce, conflitti d'interesse e possibili danni erariali, che per votare a favore dovrebbe vedere smantellato lattuale impianto della delibera. La Lega è stata critica, ma arriverà al voto probabilmente di astensione, ma solo per non dare una cattiva impressione al mondo delle imprese. A favore invece l'ex candidato sindaco Francesco Peghin e il capogruppo della sua lista, Davide Meneghini. Contrario Ludovico Mazzarolli e ancora indeciso Roberto Cruciato, entrambi nella lista civica Peghin. Si asterranno anche Manuel Bianzale del gruppo misto ed espressione di PadoVà e il forzista, Roberto Moneta.