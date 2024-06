Parte la sostituzione dei contatori d'acqua da parte di Acegas, i prossimi a Camin e Zip

Sono in arrivo a Padova e provincia i nuovi contatori dell’acqua “smart” di AcegasApsAmga, che permetteranno la telelettura dei consumi idrici e, grazie a una elevata puntualità e precisione nell’invio dei dati, velocizzeranno l’individuazione delle perdite occulte dando una grossa mano alla lotta alla dispersione idrica. La sostituzione dei contatori è già iniziata a Ponte di Brenta, nella zona est della Zip e a Camin, mentre proseguiranno nei prossimi mesi a Abano Terme e successivamente nel quartiere Arcella, alla Guizza e nella zona Sud di Padova. In totale, saranno sostituiti 42mila contatori su 150mila esistenti, ovvero circa il 30%. L’operazione si concluderà entro la fine del 2025.

Un progetto finanziato dal Pnrr per ridurre la dispersione idrica

L’intervento è possibile grazie ai finanziamenti Pnrr ottenuti dal progetto “Sustainable Water Management - Reti di distribuzione Ambito Bacchiglione” presentato da Acqua in rete Bacchiglione, rete dei gestori idrici di cui AcegasApsAmga fa parte insieme ad acquevenete e Viacqua. Sono previsti infatti una serie di interventi per ridurre le perdite idriche del 35% entro il 2026 nei sistemi acquedottistici di Padova e Vicenza, finanziati per un importo complessivo di 33 milioni di euro per un progetto di 40 milioni: grazie gli interventi, in 5 anni, si risparmieranno 13 milioni di metri cubi di acqua che altrimenti sarebbero dispersi.

La sostituzione

La sostituzione dei contatori è un tassello importante di questo progetto, perché i nuovi dispositivi invieranno i dati alla centrale operativa da remoto, permettendo di monitorare la rete idrica in tempo reale, analizzando puntualmente la quantità di acqua immessa in rete e il reale consumo, segnalando così in modo sempre più rapido eventuali perdite. Un vantaggio che si traduce anche per i cittadini in una fatturazione tempestiva e basata sul reale consumo, evitando eventuali conguagli, contenziosi ed errori di lettura. Oltre alla sostituzione dei contatori sono previsti progetti di digitalizzazione, modellazione, gestione della pressione ed asset management che interagiscono in modo sinergico e complementare con lo scopo di diminuire le perdite, i consumi energetici e garantire il miglioramento delle condizioni di approvvigionamento.

Come avviene

I cittadini interessati dalla sostituzione del proprio contatore dell’acqua, saranno avvisati dagli incaricati di AcegasApsAmga con un preavviso cartaceo almeno 48 ore prima dell’intervento. La comunicazione, indicante il giorno e la fascia oraria di al massimo 4 ore, sarà affissa all’interno nelle aree comuni dei condomini. Nel periodo indicato dovrà essere garantita l’accessibilità al contatore: nel caso sia singolo è necessaria la presenza del cliente (o suo delegato) mentre, in caso di condominio basterà la presenza di un inquilino per permettere l’accesso al vano tecnico (aprendolo se chiuso a chiave). Si ricorda che dovranno sempre essere garantite sia l’accessibilità ai contatori che la possibilità di operarvi senza impedimenti (evitando quindi il deposito di scatoloni, attrezzatture, vasi sopra i pozzetti, e qualsiasi altro ostacolo). In caso di maltempo e di pozzetti all’aperto gli interventi potranno essere posticipati, in ogni caso verrà affisso un nuovo avviso. In caso di esito negativo verrà lasciato agli interessati un ulteriore avviso riportante le indicazioni per concordare un nuovo appuntamento, ovvero un Portale OnLine ed un numero di telefono. L’operazione dura circa un’ora. Infine, una volta sostituito il dispositivo, si consiglia di tenere aperta l’acqua fredda facendola scorrere per i primi cinque minuti.