Il sindaco leghista Conte difende Giordani: «Polemiche su fragili e invisibili sono strumentali»

«Le polemiche a orologeria a seconda del colore della casacca dell’amministratore di turno non servono a nulla e, di questo ne sono certo, non risolvono il problema dell’immigrazione, dei senzatetto, dell’accoglienza. Bisogna fare tanto, tantissimo, perché nessuno debba ancora morire di stenti di fame, di freddo, soffocato dal fumo e perché nessuno, di fronte a queste situazioni, si limiti a mere logiche di appartenenza». Sono le parole del sindaco leghista di Treviso Mario Conte, che quindi difende il collega Sergio Giordani dagli attacchi subiti dal suo stesso partito.

La difesa

«Ho letto con profondo dispiacere della morte di tre senzatetto a Padova - spiega Conte - .Spesso coloro non hanno un posto dove stare vengono definiti “invisibil”. Eppure sono persone, esseri umani che, per qualche motivo che non sta a noi giudicare, si sono trovati a vivere in una condizione disperata, talvolta anche di degrado, fra immondizia e materassi sudici. Spesso, bisogna dirlo, questa gente si autoesclude dal circuito dell’accoglienza. Poco più di un mese fa, un episodio analogo ha colpito anche il nostro territorio, ma situazioni come queste si verificano in tutto il Paese. Gli “invisibili”, gli “ultimi”, lo ribadisco, esistono. Su di loro e sulle loro vite disperate va superata la logica della contrapposizione. Per mettere la parola fine ad una piaga sociale serve una politica della responsabilità e non dello scaricabarile. Perché queste tragedie possono capitare ovunque. Certo, vanno individuati i problemi e il degrado non deve mai essere la normalità, ma dall’altro lato è necessario unirsi e affrontare il fenomeno insieme, in maniera del tutto trasversale, mettendosi a disposizione senza preconcetti o divisioni di sorta».