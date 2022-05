In arrivo 16 nuovi contenitori per conferire l'olio esausto nella Bassa padovana

Sono in corso di posizionamento, in diverse zone di Este e nelle frazioni, 16 nuovi contenitori per il conferimento dell’olio esausto alimentare. Tale servizio è in aggiunta all’attuale raccolta “porta a porta” su chiamata da parte di SESA S.p.a. e il conferimento presso l'Ecocentro di via Degli Artigiani civ. 21.

I contenitori

Se versato nel lavandino o nei tombini, l’olio alimentare può causare seri danni alle tubature delle abitazioni (che con il tempo si possono ostruire), oltre che causare problemi alla rete fognaria pubblica e ai depuratori, e all’ambiente. Se disperso nell'ambiente, inquina le falde acquifere e crea nel sottosuolo uno strato impermeabile che impedisce alle radici delle piante di assumere sostanze nutritive causando la loro morte. L'olio e i grassi vegetali, se conferiti negli appositi contenitori possono essere riciclati e utilizzati per produrre bio-diesel o altri materiali. I contenitori saranno installati nelle seguenti vie: via Olmo, via Tacito, via Alessi, via Gambina, via Franceschini, via Papa Giovanni XXIII, via Guariento, via Tito Livio, via Scarabello, Area Ex Saffa nel parcheggio lato via Padana Inferiore e lato via Corradini. E poi ancora nel parcheggio di via Paolo II a Deserto, in quello di via Cortelazzo a Motta, nel park di via Fuoghi a Prà e in quello di via Chiesa a Schiavonia. Su ogni contenitore sono riportate le modalità di conferimento dell’olio esausto per un suo corretto recupero. Bisogna, in primis, lasciarlo raffreddare, quindi versarlo in una qualsiasi bottiglia di plastica (bibita o acqua) e infine conferire la bottiglia chiusa all’interno del contenitore. È vietato lasciare qualsiasi materiale/rifiuto all’esterno delle aree dedicate alla raccolta degli oli vegetali, oltre a danneggiare o imbrattare i contenitori posizionati.

La raccolta

«Incrementare e valorizzare la raccolta differenziata dei rifiuti è senza dubbio uno degli obiettivi fondamentali di questa amministrazione, alcune azioni in questo senso sono già state fatte, ampliamento dei giorni di apertura dell’Ecocentro, posizionamento dei raccoglitori delle pile esauste mentre altre ne seguiranno come la razionalizzazione del posizionamento delle isole ecologiche e della raccolta dei rifiuti mercatali - dichiara l’assessore alla Transizione ecologica Loris Ramazzina - In questi giorni sono stati posizionati i raccoglitori di olio esausto da cucina, un passaggio molto importante che permette lo smaltimento di un rifiuto molto difficile da conferire correttamente. Il posizionamento copre l’intero territorio del Comune di Este comprese le frazioni proprio per agevolare i cittadini nel corretto conferimento di questo rifiuto, in tal senso è indispensabile attenersi alle indicazioni scritte negli appositi cartelli che si trovano vicino ai contenitori. La collaborazione dei cittadini per un corretto conferimento dei rifiuti è fondamentale per il rispetto del lavoro degli operatori ecologici che li raccolgono e per la difesa dell’ambiente in cui viviamo». Si può conferire l'olio utilizzato in cucina, comunemente si tratta degli oli usati per la cottura o la frittura, e degli oli usati per la conservazione dei cibi.