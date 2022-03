A Este arrivano i nuovi contenitori per il conferimento di pile e batterie scariche

Le batterie e le pile, o accumulatori, sono disciplinati da apposita normativa: se esausti, costituiscono un rifiuto particolarmente dannoso per l’ambiente e per la salute. Per tale motivo risulta fondamentale la loro corretta gestione e smaltimento. Infatti, le batterie esauste sono classificate fra i “rifiuti pericolosi”, ed in quanto tali sono soggetti ad adempimenti ed obblighi gestionali particolarmente stringenti.

Le pile scariche

Le pile e batterie scariche - a stilo, rettangolari, quadrate, tonde, ricaricabili - sono oggetto di raccolta dedicata e possono essere ritirate anche dai rivenditori stessi. Ad Este, in via Degli Artigiani civ. 21, è disponibile l’Ecocentro con un contenitore dedicato RAEE in cui si possono conferire pile, lampadine e piccoli rifiuti elettrici ed elettronici

I contenitori

Recentemente sono stati posizionati e disponibili contenitori comunali dedicati collocati in luoghi pubblici di passaggio, precisamente in prossimità delle farmacie, a servizio dei cittadini per il conferimento delle proprie batterie o pile.

Tali contenitori sono posizionati nelle seguenti vie/aree:

Piazza Maggiore – fronte uscita Municipio;

via Pr. Umberto – farmacia Mantovanelli, fronte contenitore farmaci scaduti;

via Deserto – farmacia Atheste snc, limitrofa contenitori farmaci scaduti;

via A. Lincoln (PEEP) – all’inizio dell’area pedonale;

via Salute - farmacia Levorato, vicino contenitore farmaci scaduti;

via Cavour - farmacia Pedrazzoli, fronte contenitore farmaci scaduti;

via Porta Vecchia - Farmacia Portavecchia, vicino strisce pedonali.

Attenzione

Si raccomanda di NON conferire: le batterie di telefoni cellulari e le batterie auto che vanno conferite all’Ecocentro per il corretto smaltimento, senza provocare danni all’ambiente e alla salute delle persone.

Nuove possibilità

«Dopo avere aumentato i giorni di apertura dell’Ecocentro in via degli Artigiani, l’Amministrazione Comunale di Este, con il posizionamento dei contenitori per la raccolta di pile e batterie esauste, continua nell’azione volta a garantire alla cittadinanza la possibilità di conferire nel modo più corretto i rifiuti. - afferma l’Assessore alla Transizione Ecologica Loris Ramazzina. - Comportamento, questo, alla base di un corretto smaltimento e di una efficace salvaguardia dell’ambiente e del territorio, due obiettivi che stanno alla base del programma di questa amministrazione».

Info web

https://www.comune.este.pd.it/it/news/1313394

Foto articolo da https://www.comune.este.pd.it/it/news/1313394