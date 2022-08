Bollette in vetrina, Contin contesta Appe: «Allontana i clienti. Il mio listino non cambia»

«Bollette in vetrina? Ma si può essere più imb....? Volete proprio mettere il terrore ai vostri clienti. E' la ca.... più colossale che potevate inventare». Con un linguaggio un po' colorito, il re della movida e storico barista e ristoratore Chicco Contin, contesta l'iniziativa proposta da Appe di appendere le bollette in vetrina per giustificare l'aumento dei prezzi di bar e ristoranti ai clienti. Alcuni lo hanno già fatto, dopo che le fatture dell'energia sono raddoppiate e in alcuni casi triplicate, costringendo i commercianti a rivedere il listino dei prezzi. Secondo Contin invece l'iniziativa è respingente: «E' come dire: non entrate perché, come vedete, ho la bolletta raddoppiata e un primo vi costerà il doppio». E poi promette che nel suo ristorante non ci saranno aumenti: «Rimarrà lo stesso fino a giugno 2023 – spiega Contin - .Fino a prova contraria non mi sembra che gli stipendi della gente siano raddoppiati e quindi ditemi la logica di chi aumenta i prezzi se uno ha sempre lo stesso budget di spesa per lo svago»