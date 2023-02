Busitalia Veneto, dialogo con Comune e Provincia per ridiscutere il contratto di servizio

«A fronte di un contratto di servizio sottoscritto sulla base di condizioni stabilite nel 2017, si contrappone un contesto nuovo e incerto che crea condizioni di eccezionale complessità che Busitalia Veneto sta affrontando proattivamente nell’ambito di un dialogo costruttivo con le parti»: Gino Colella, amministatore delegato dell'azienda, spiega così il senso dell'incontro tenutosi la scorsa settimana in Provincia con l'ente di governo, primo di una lunga serie di summit in cui verrà analizzata di volta in volta la situazione al fine di «assicurare ai residenti dell'intera provincia qualità e sostenibilità del nostro sistema di trasporto pubblico locale», come garantito dal sindaco di Padova e presidente della Provincia Sergio Giordani.

Contratto

Si parla quindi della disponibilità di ridiscutere il contratto, come conferma lo stesso Colella: «Abbiamo avviato in merito un confronto franco con l'ente di governo. Io non nascondo la sofferenza economica e finanziaria dell'azienda, ma bisogna analizzare anche il momento perché gli effetti legati alla pandemia ancora perdurano: dobbiamo fare i conti con l'impennata dell'inflazione, la carenza di materie prime e l'allungamento dei tempi di approvvigionamento, le domande di lavoro insufficienti all'offerta visto che si stima che in tutta Italia mancano circa 20mila autisti e soprattutto l'aumento indiscrimato dei costi di energia elettrica, gas, gasolio e metano. Dobbiamo quindi individuare le misure necessarie ad eliminare questa situazione di squilibrio economico: la situazione non è semplicissima, ma abbiamo preso un impegno e io ci metto la faccia, come sempre. E poi sono ottimista di natura, quindi sono convinto che troveremo la quadratura del cerchio». In merito arriva anche l'apertura dell'assessore alla mobilità Andrea Ragona: «Ci sono delle clausole nel contratto di servizio che prevedono che si possano fare delle modifiche, per questo è stato avviato un dialogo».